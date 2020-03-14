В Новосибирск на чемпионат съехались бодибилдеры и фитнес-модели — 10 фото красавцев и красоток из закулисья

Сегодня, 14 марта, в Новосибирске прошёл открытый чемпионат области по бодибилдингу. В ДК им. Чкалова, где проходил турнир, съехались лучшие спортсмены Сибирского региона. Всего в состязании было представлено 12 категорий. Абсолютное первенство проходило в номинациях «Фитнес-бикини» и «Бодибилдинг мужчины». Как проходило соревнование — смотрите на снимках нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова.
В конце декабря корреспондент НГС вспомнила новосибирских спортсменок, которые достигли невероятных спортивных высот — выигрывали олимпиады и Кубки мира, доказали, что самбо и армрестлинг — не только мужской спорт. Их фотографии хочется пересматривать снова и снова.