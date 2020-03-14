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В Новосибирск на чемпионат съехались бодибилдеры и фитнес-модели — 10 фото красавцев и красоток из закулисья

В соревновании приняли участие 130 спортсменов

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Соревнования начались в 15:00

Соревнования начались в 15:00

Сегодня, 14 марта, в Новосибирске прошёл открытый чемпионат области по бодибилдингу. В ДК им. Чкалова, где проходил турнир, съехались лучшие спортсмены Сибирского региона. Всего в состязании было представлено 12 категорий. Абсолютное первенство проходило в номинациях «Фитнес-бикини» и «Бодибилдинг мужчины». Как проходило соревнование — смотрите на снимках нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова.

Чемпионат проходил на сцене Дворца культуры им. Чкалова

Чемпионат проходил на сцене Дворца культуры им. Чкалова

Как сообщил вице-президент Новосибирской областной федерации бодибилдинга и фитнеса Александр Антишин, в мероприятии участвовали 130 спортсменов

Как сообщил вице-президент Новосибирской областной федерации бодибилдинга и фитнеса Александр Антишин, в мероприятии участвовали 130 спортсменов

Также билеты на мероприятие приобрели 700 зрителей

Также билеты на мероприятие приобрели 700 зрителей

Чемпионат организован Новосибирской областной федерацией бодибилдинга

Чемпионат организован Новосибирской областной федерацией бодибилдинга

На турнире присутствовал знаменитый гость — российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев

На турнире присутствовал знаменитый гость — российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев

Соревнования проводились в 12 категориях

Соревнования проводились в 12 категориях

Среди них шесть абсолютных категорий: «Бодибилдинг юниоры до 23 лет», «Фитнес-бикини юниорки до 23 лет», «Классический бодибилдинг», «Бодифитнес», «Фит-модель» (женщины) и «Велнес-фитнес» (женщины)

Среди них шесть абсолютных категорий: «Бодибилдинг юниоры до 23 лет», «Фитнес-бикини юниорки до 23 лет», «Классический бодибилдинг», «Бодифитнес», «Фит-модель» (женщины) и «Велнес-фитнес» (женщины)

Также были категории: «Бодибилдинг мужчины до 80 кг», «Бодибилдинг мужчины до 90 кг», «Бодибилдинг мужчины свыше 90 кг», «Фитнес-бикини»&nbsp;— до 164 см, «Фитнес-бикини» — до 169 см, «Фитнес-бикини» — свыше 169 см

Также были категории: «Бодибилдинг мужчины до 80 кг», «Бодибилдинг мужчины до 90 кг», «Бодибилдинг мужчины свыше 90 кг», «Фитнес-бикини» — до 164 см, «Фитнес-бикини» — до 169 см, «Фитнес-бикини» — свыше 169 см

Абсолютное первенство проходило в номинациях «Фитнес-бикини» и «Бодибилдинг мужчины»

Абсолютное первенство проходило в номинациях «Фитнес-бикини» и «Бодибилдинг мужчины»

В конце декабря корреспондент НГС вспомнила новосибирских спортсменок, которые достигли невероятных спортивных высот — выигрывали олимпиады и Кубки мира, доказали, что самбо и армрестлинг — не только мужской спорт. Их фотографии хочется пересматривать снова и снова.

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КОММЕНТАРИИ (23)

789456
14 мар 2020 в 20:14

Опасный вид спорта, от приёмов стероидов потом член стоять не будет!

Фото пользователя
14 мар 2020 в 20:11

Все мужчины обязаны выглядеть как эти парни.
Единственный момент - достоинство на фоне накачанных мышц смотрится тщедушненько. Обман зрения , наверное.

Вот же ж
14 мар 2020 в 20:12

Тема зоны бикини не раскрыта. Надо более крупным планом.