Чтобы не заразиться коронавирусом, надо мыть руки. Показываем, как это правильно делать

Посмотрите это видео и мойте руки только правильно

Всего полторы минуты — и вы научитесь мыть руки правильно! Ведь сегодня, когда в мире официально объявлена пандемия коронавируса, это необходимый навык. Ранее врачи Роспотребнадзора рекомендовали мыть руки каждый раз, когда возвращаетесь из общественных мест, — это сократит риск заражения новым вирусом.





Мы приготовили короткий ролик, в котором объясняем, как правильно мыть руки.

