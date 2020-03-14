14 марта суббота
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 2/10
usd 73.19
eur 81.86
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 2/10
usd 73.19
eur 81.86

Все новости

Все новости
Здоровье Китайский коронавирус

Чтобы не заразиться коронавирусом, надо мыть руки. Показываем, как это правильно делать

Внутри — полезное и веселое видео

2 228
30 Обсудить

Поделиться

Посмотрите это видео и мойте руки только правильно

Посмотрите это видео и мойте руки только правильно

Всего полторы минуты — и вы научитесь мыть руки правильно! Ведь сегодня, когда в мире официально объявлена пандемия коронавируса, это необходимый навык. Ранее врачи Роспотребнадзора рекомендовали мыть руки каждый раз, когда возвращаетесь из общественных мест, — это сократит риск заражения новым вирусом.


Мы приготовили короткий ролик, в котором объясняем, как правильно мыть руки.

О новом типе коронавируса стало известно в начале этого года — вспышка инфекции произошла в китайском городе Ухань, а затем вирус распространился в другие государства. В России общее число заболевших достигло 47 человек, в мире количество измеряется десятками тысяч.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирускак мыть рукикитайский коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (30)

Фото пользователя
14 мар 2020 в 20:01

Очень полезное видео для неучей. Наш человек вообще редко моет руки. Едят на ходу грязными руками. Да что там.....не все после туалета моют руки....В общественных местах (туалетах) часто наблюдаю людей-свиней, не моющих руки. Прут мимо раковин сразу на выход.
Мужчин вообще жалко. Им ещё приходиться по рукам здороваться с такими свиньями....Ужасная привычка, надо бы её отменить. Мало ли кто и что этими руками делал до рукопожатия.....
Многие родители пихают детям еду прямо в супермаркетах ,ещё и засовывают детей в телеги для продуктов! Свинство непотребное!
Часто в магазине наблюдаю . как некоторые своих грязных собакенов засовывают в корзины и продукты туда же. Это как называется? Также многие ставят корзины для продуктов на пол в супермаркетах и попинывают их ногами до кассы. Натуральные свиньи. Тошнит от такого поведения людей. Неужели так трудно соблюдать гигиену и уважение к окружающим? Стыдно мне за наших граждан .

Совет для брезгливых, как я - ходите со своими авоськами в магазин, не пользуйтесь общими корзинами для продуктов. Это зло.

Фото пользователя
14 мар 2020 в 19:51

Господи, чего только сейчас не будут нам показывать ..Вы ещё как пИсать правильно выложите ,вдруг кто-то ни так делает это ,как надо .

Фото пользователя
14 мар 2020 в 19:47

68 лет прожил и даже не подозревал как правильно надо мыть руки с мылом. Спасибо, родные!!!