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Политика Как меняют Конституцию

Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Тот самый, который обнуляет президентские сроки

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Теперь документ изучат в Конституционном суде

Теперь документ изучат в Конституционном суде

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию, его опубликовали на портале правовой информации.

После этого у Конституционного суда будет семь дней, чтобы проверить, соответствуют ли Основному Закону текст поправок и предложенная процедура общероссийского голосования. И здесь два пути развития: если суд найдет противоречия, то нормы не вступят в силу, а голосование отменят (и тогда у вас пропадет выходной 22 апреля), а в случае положительного заключения закон отправят на общероссийское голосование.

Ранее Совет Федерации поддержал президентский закон о поправках в Конституцию. Тот самый, который чуть раньше хором одобрила Госдума и который обнуляет президентские сроки Владимира Путина.

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КонституцияВладимир Путинпоправкизакон
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КОММЕНТАРИИ (55)

Qwerty
14 мар 2020 в 18:26

Чудо непорочного президентства в деле. Уже ничего святого не осталось у этого дедка.

Гость
14 мар 2020 в 18:27

Поганое время.

Фото пользователя
14 мар 2020 в 18:24

Поддерживаю закон и поправки.