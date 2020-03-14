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«Запахло резиной. Думали, что спецэффект». Посетительница «Глобуса» рассказала подробности эвакуации

По словам женщины, во время инцидента зрители смогли быстро покинуть зал

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Пострадавших от задымления нет

Пострадавших от задымления нет

Жительница Новосибирска Ирина, которая сегодня вместе с дочерью пошла на спектакль в театр «Глобус», рассказала о том, как проходила эвакуация во время задымления.

— За минуту где-то до начала спектакля, звонок уже прозвучал, должен был уже вот-вот спектакль начаться. Резкий запах дыма был, резины. Я дочери сказала, что резкий запах, она мне показала на светоприборы вверху справа. Я увидела, что там дым сверху идёт. Я не обратила внимания, подумала, что это какой-то спецэффект. А потом уже люди стали резко выходить, мы с краю сидели, и тоже оперативно все вышли.

Ирина добавила, что в театре не было сильной паники. Так как выходов много, люди смогли быстро покинуть помещение.

Посетительнице театра удалось снять фрагмент эвакуации

На сайте театра разместили информацию об инциденте.

— Во время сварочных работ на крыше произошло задымление, которое было вовремя замечено. До начала спектакля сотрудники театра оперативно эвакуировали всех зрителей. Своевременно были открыты пожарные люки. В данный момент задымление устранено, все спектакли будут идти согласно репертуару, — рассказали в учреждении.

Спектакль «Куба», который запланирован на сегодняшний вечер, состоится. Об этом НГС сообщил администратор «Глобуса».

— В ближайшее время мы сообщим вам о дате спектакля «Гуси-лебеди», который вы сможете посетить вместо сегодняшнего, или о способе возврата средств, — говорится в сообщении на сайте театра.

В январе НГС рассказывал о том, как люди эвакуировались из малярного цеха на авторемонтном заводе. Тогда из помещения смогли самостоятельно выбраться 70 человек.

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эвакуациятеатр Глобус
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КОММЕНТАРИИ (6)

с богаткова
14 мар 2020 в 18:20

Зачем нам нужны эти подробности? нас там не было значит по барабану.

Фото пользователя
14 мар 2020 в 18:19

Все такими паникёрами стали после Зимней вишни

Qwerty
14 мар 2020 в 18:23

Какой ужас! (на самом деле нет)