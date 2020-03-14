«Запахло резиной. Думали, что спецэффект». Посетительница «Глобуса» рассказала подробности эвакуации

Пострадавших от задымления нет Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Жительница Новосибирска Ирина, которая сегодня вместе с дочерью пошла на спектакль в театр «Глобус», рассказала о том, как проходила эвакуация во время задымления.

— За минуту где-то до начала спектакля, звонок уже прозвучал, должен был уже вот-вот спектакль начаться. Резкий запах дыма был, резины. Я дочери сказала, что резкий запах, она мне показала на светоприборы вверху справа. Я увидела, что там дым сверху идёт. Я не обратила внимания, подумала, что это какой-то спецэффект. А потом уже люди стали резко выходить, мы с краю сидели, и тоже оперативно все вышли.



Ирина добавила, что в театре не было сильной паники. Так как выходов много, люди смогли быстро покинуть помещение.



Посетительнице театра удалось снять фрагмент эвакуации