Коронавирус добрался до Кемерова: положительный диагноз у двух человек

— Наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у двух пациентов в городе Кемерово. Оба находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице № 8, изолированы и получают все необходимое лечение, — передаёт пресс-служба правительства Кемеровской области.

Правительство Кузбасса подтвердило информацию, что у двух жителей Кемерово диагностировали коронавирус. Накануне их госпитализировали с подозрением на инфекцию, в эту субботу, 14 марта, стало известно, что результаты анализов — положительные.

Ещё одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали в Новокузнецке, его диагноз сейчас уточняется.

Вы знаете людей, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус? Или вы/ваши знакомые или родственники прямо сейчас находятся на карантине в Новосибирской области? Сообщит об этом в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00 или на почту news@ngs.ru.



НГС рассказывал о том, что такое пандемия коронавируса — это объяснил эпидемиолог.

Что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус (а также где и как сдать анализ), — читайте в этой инструкции.



Вопрос диагностики вируса возникает у многих, накануне депутат горсовета Новосибирска затемпературила и решила проверить себя на коронавирус, так как общалась по работе со многими людьми. Она съездила к врачу и честно рассказала, что из этого вышло (там и живые очереди, и странный диалог с доктором).



Некоторые новосибирские компании уже начали вести профилактику распространения коронавируса. Так, например, всем сотрудникам 2ГИС разрешили не приходить в офис — с пятницы, 13 марта, любой желающий может работать из дома.

