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Здоровье

Коронавирус добрался до Кемерова: положительный диагноз у двух человек

Ещё один человек госпитализирован в Новокузнецке

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Медики подтвердили, что кемеровчане больны именно коронавирусом нового типа

Медики подтвердили, что кемеровчане больны именно коронавирусом нового типа

Правительство Кузбасса подтвердило информацию, что у двух жителей Кемерово диагностировали коронавирус. Накануне их госпитализировали с подозрением на инфекцию, в эту субботу, 14 марта, стало известно, что результаты анализов — положительные.

— Наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у двух пациентов в городе Кемерово. Оба находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице № 8, изолированы и получают все необходимое лечение, — передаёт пресс-служба правительства Кемеровской области.

Ещё одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали в Новокузнецке, его диагноз сейчас уточняется.

Вы знаете людей, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус? Или вы/ваши знакомые или родственники прямо сейчас находятся на карантине в Новосибирской области? Сообщит об этом в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00 или на почту news@ngs.ru.

НГС рассказывал о том, что такое пандемия коронавируса — это объяснил эпидемиолог.

Что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус (а также где и как сдать анализ), — читайте в этой инструкции.

Вопрос диагностики вируса возникает у многих, накануне депутат горсовета Новосибирска затемпературила и решила проверить себя на коронавирус, так как общалась по работе со многими людьми. Она съездила к врачу и честно рассказала, что из этого вышло (там и живые очереди, и странный диалог с доктором).

Некоторые новосибирские компании уже начали вести профилактику распространения коронавируса. Так, например, всем сотрудникам 2ГИС разрешили не приходить в офис — с пятницы, 13 марта, любой желающий может работать из дома.

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коронавирусКемеровоКузбассНовокузнецк
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КОММЕНТАРИИ (38)

Худой
14 мар 2020 в 16:56

До 22 апреля никаких перекрытий городов.
Вот проголосуем дружно за 1001 поправку к конституции, а после этого хоть трава не расти

Гость
14 мар 2020 в 16:59

Птичий грипп, свининой грипп, короновирус. Кому то так хочется сократить население планеты и посеять панику, интересно кому? Ответ прост, Мировой элите, Мировому правительству, ресурсы кончаются, вода через лет 50 будет дороже золота, а население земного шара стремительно растёт.

14 мар 2020 в 17:01

В храм надо ходить. Тогда и вирусы не страшны. Кто верит в БОГА, тот не болеет.