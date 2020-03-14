Теперь только по загранпаспорту: уехать из Новосибирска в Казахстан станет сложнее

Из Новосибирска можно уехать на автобусе в 5 городов Казахстана

— В целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию Республики Казахстан, обеспечения национальной безопасности и здоровья населения граждан Правительством Республики Казахстан принято решение о временном ограничении использования внутренних документов для граждан Республики Казахстан (удостоверение личности, свидетельство о рождении), Российской Федерации (паспорт гражданина РФ), Кыргызской Республики (ID-карта) при пересечении казахстанско-российской, казахстанско-кыргызской государственных границах, — говорится в сообщении ведомства.

Министерство внутренних дел Казахстана 13 марта сообщило о том, что временно приостанавливает проезд, въезд и выезд из страны по внутренним документам. Такое решение объяснили пандемией коронавируса COVID-2019. Такие же ограничения будут действовать для граждан Кыргызской Республики.

Те россияне, которые сейчас находятся в Казахстане, смогут выехать по тому же документу, по которому приехали в страну. То же само касается казахстанцев, которые сейчас находятся в России.



По данным табло новосибирского автовокзала, сейчас из Новосибирска можно уехать в 5 городов Казахстана — Нур-Султан, Павлодар, Караганду, Усть-Каменогорск и Семипалатинск. Продажа на два ближайших дня продолжается.

— По мере ослабления распространения коронавируса COVID-2019 обычный порядок пересечения казахстанско-российской, а также казахстанско-кыргызской государственных границ будет восстановлен, — пояснили в ведомстве.



НГС писал о том, какую запрещёнку пытаются вывезти из Новосибирска, чтобы это узнать, корреспондент побывал на досмотре в Толмачёво.