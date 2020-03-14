Из новосибирского театра «Глобус» эвакуировали людей — во время детского спектакля там началось задымление

Сегодня днём, 14 марта, из новосибирского театра «Глобус» на улице Каменской, 1 эвакуировали людей. На месте работают пожарные и полиция.

— На кровле проводились строительные работы, в результате чего произошло тление материала и незначительное задымление. В настоящий момент пожарные проводят разведку и ликвидируют очаг тления. Всего эвакуировано 550 человек, из них 510 зрителей и 40 персонала, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Читательница НГС Наталья сообщила, что рядом со зданием находились порядка 5 пожарных машин.

Дым от тления был и в зале

Из здания вывели примерно 550 человек, среди них были зрители и сотрудники «Глобуса». В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, а также в самом театре информацию обещали прокомментировать позднее.

Если вы стали свидетелем эвакуации или сами находились в здании в момент задымления, то свяжитесь с нами по номеру WhatsApp: 8 (982) 781–74–07.



Недавно в Октябрьском районе Новосибирска сгорело трёхэтажное здание, дым было видно из разных частей города.