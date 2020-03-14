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Из новосибирского театра «Глобус» эвакуировали людей — во время детского спектакля там началось задымление

В месте, где появился сильный дым, велись строительные работы

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На месте работают пожарные

На месте работают пожарные

Сегодня днём, 14 марта, из новосибирского театра «Глобус» на улице Каменской, 1 эвакуировали людей. На месте работают пожарные и полиция.

Дым появился перед началом детского спектакля «Гуси-лебеди», сообщила корреспонденту НГС одна из зрительниц.

К театру приехали несколько пожарных машин

— На кровле проводились строительные работы, в результате чего произошло тление материала и незначительное задымление. В настоящий момент пожарные проводят разведку и ликвидируют очаг тления. Всего эвакуировано 550 человек, из них 510 зрителей и 40 персонала, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Тление началось под крышей здания

Тление началось под крышей здания

Читательница НГС Наталья сообщила, что рядом со зданием находились порядка 5 пожарных машин.

Дым от тления был и в зале

Дым от тления был и в зале

Из здания вывели примерно 550 человек, среди них были зрители и сотрудники «Глобуса». В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, а также в самом театре информацию обещали прокомментировать позднее.

Если вы стали свидетелем эвакуации или сами находились в здании в момент задымления, то свяжитесь с нами по номеру WhatsApp: 8 (982) 781–74–07.

Недавно в Октябрьском районе Новосибирска сгорело трёхэтажное здание, дым было видно из разных частей города.

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Театр "Глобус"эвакуация
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КОММЕНТАРИИ (9)

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14 мар 2020 в 15:14

Граждане совершенно не боятся коронавируса. И правильно, кстати , делают.

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14 мар 2020 в 15:46

Давно там не был.

Ирена
14 мар 2020 в 15:38

Билеты многие пошли обменивать,а также сообщили о дополнительном спектакле в ближайшее время. Люблю Глобус, редко бываю, все по уму, быстро приехали пожарные (в течение 3-х минут ) и без паники.