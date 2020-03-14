Под Новосибирском расчистили дорогу, на которой была гора снега

Сегодня днём, 14 марта, трактор убрал гору снега с дороги в селе Каменка Новосибирского района.
Ранее жительница села Елена сообщила НГС, что 10 марта трактор чистил дорогу и сделал снежный отвал у дома на улице Полевой, 8. Снег перегородил дорогу до магазина и остановки, а также мешал проехать к озеру. Жители опасались, что из-за такого количества снега их дома может подтопить.
Сегодня Елена сообщила НГС, что дорогу наконец расчистили. Трактор работал на участке примерно с 10:00 до 12:00.
— Трактор изначально мог снег убрать с дороги на обочины, так как место позволяет. Жилых домов с правой стороны дороги нет, только огороды, и снег тает быстрее. В конце марта, в апреле снег весь постепенно стает, — считает Елена.
Напомним, что прошедшая зима в Новосибирске вошла в топ-5 самых снежных и тёплых за полвека, каждый месяц в городе выпадало по 2–3 нормы осадков. Из-за обилия снега этой зимой в Новосибирске объявляли режим ЧС, а весной ожидают большой паводок — власти уже озвучили планы по противопаводковым мероприятиям. С потенциально подтопляемых территорий снег будут вывозить до 15 марта.