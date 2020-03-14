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Дороги и транспорт

Цена проезда в новосибирской маршрутке взлетит на 10 рублей — всё из-за коронавируса

Стоимость проезда в маршрутном такси №55 вырастет с 15 марта

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Цены на запчасти выросли из-за закрытия границ с Китаем

Цены на запчасти выросли из-за закрытия границ с Китаем

С воскресенья, 15 марта, цена проезда от ОРМЗ до метро «Студенческая» в новосибирской маршрутке №55 поднимется с 40 до 50 рублей.

— С 15 числа, то есть буквально завтра, проезд поднимается на 10 рублей. Был 40 рублей, станет — 50. Причина абсолютно понятная — это стоимость запчастей. Так как запчасти на автомобили у нас, к сожалению, производят и производили в Китае, из-за этого произошёл рост. Коронавирус, закрытые границы с Китаем, запчастей нет, то есть приходится покупать уже в 3 раза дороже. Там, где были суммы раздробленного тарифа, мы всего лишь на 5 рублей подняли. — объяснил представитель перевозчика ООО ПП «ЛОТиОС».

Цена проезда от ОРМЗ до ВИНАПа составит 35 рублей, от ВИНАПа до «Студенческой» — 35 рублей, проезд по ОбьГЭСу будет стоить 25 рублей, а по городу — 35 рублей.

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цена проездамаршруткаОбьГЭС
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КОММЕНТАРИИ (87)

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14 мар 2020 в 13:34

Ищу больного китайца. Пусть чихнет в Госдуме и парламенте. Солидное вознаграждение от благодарного народа, гарантировано..

Гость
14 мар 2020 в 13:27

Сейчас все на коронавирус спишут🤦‍♂️😂

14 мар 2020 в 13:32

А че не ипротозаместились? Времени на раскачку не хватил?