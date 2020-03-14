Цена проезда в новосибирской маршрутке взлетит на 10 рублей — всё из-за коронавируса

С воскресенья, 15 марта, цена проезда от ОРМЗ до метро «Студенческая» в новосибирской маршрутке №55 поднимется с 40 до 50 рублей.



— С 15 числа, то есть буквально завтра, проезд поднимается на 10 рублей. Был 40 рублей, станет — 50. Причина абсолютно понятная — это стоимость запчастей. Так как запчасти на автомобили у нас, к сожалению, производят и производили в Китае, из-за этого произошёл рост. Коронавирус, закрытые границы с Китаем, запчастей нет, то есть приходится покупать уже в 3 раза дороже. Там, где были суммы раздробленного тарифа, мы всего лишь на 5 рублей подняли. — объяснил представитель перевозчика ООО ПП «ЛОТиОС».

