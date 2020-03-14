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Образование

Мэрия обязала новосибирские школы улучшить систему питания детей

Также всех учеников и учителей хотят обучить основам здорового питания

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График питания должны подготовить к середине апреля

График питания должны подготовить к середине апреля

Руководителям новосибирских школ поручили разработать дорожные карты, с помощью которых можно будет улучшить работу столовых и питание учеников.

— Мы соответствующее решение приняли, и каждому руководителю учреждений дано поручение разработать индивидуальную дорожную карту по обеспеченности питанием детей, — сообщил глава департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев на заседании в Законодательном собрании НСО.

На запрос НГС в департаменте сообщили, что дорожные карты предназначены для того, чтобы увеличить охват горячим питанием, сохранить и улучшить здоровье учеников, контролировать качество питания, усовершенствовать материально-техническую базу столовых. Также перед руководителями поставили задачи по внедрению автоматизации питания и оснащению столовых системами безналичного расчёта, по повышению компетентности работников пищеблоков и обучению всех участников образовательного процесса основам здорового питания.

— Существует ряд факторов, влияющих на охват питанием, таких как пищевые привычки, закладываемые в семье, особенности подросткового поведения, индивидуальные особенности состояния здоровья и др. Вместе с тем, учащиеся 1–4 классов с 01.09.2020 года будут охвачены горячим питанием в полном объеме, — ответили в мэрии на вопрос о том, помогут ли эти меры обеспечить школьников горячим питанием.

Графики питания на новый учебный год должны подготовить к середине апреля, меню школы согласуют с Роспотребнадзором до конца мая.

— Решение вопросов по материально-техническому обеспечению, проведение аукционов запланировано на период летних каникул 2020 года, — добавили в департаменте мэрии.

НГС побывал на комбинате питания, где готовят еду для новосибирских школьников.

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горячее питаниепитание в школахдепартамент образования
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КОММЕНТАРИИ (30)

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14 мар 2020 в 12:29

Родители закармливают детей гамбургерами , пиццей и прочей нездоровой едой. Мэрия научит вас правилам здорового питания.

Элли
14 мар 2020 в 12:16

Посадить надо Локтя на школьную столовскую еду, он и дня не выдержит. Сразу найдет и средства, и поставщиков, и меню разработает

Клюшка
14 мар 2020 в 12:14

Пусть в мэрии посчитают, сколько проедают чинуши на разных банкетах, а потом сравнят эти траты со школьным питанием.