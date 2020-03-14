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Милота

В Новосибирском зоопарке заполняют бассейны для белых медведей — реакция одного из них попала на видео

Взрослый медведь Кай очень рад возможности искупаться

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Взрослый Кай ведёт себя как медвежонок

Взрослый Кай ведёт себя как медвежонок

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило начали заполнять водой бассейны в вольерах для белых медведей.

— Это еще один знак наступившей весны. В вольерах белых медведей много снега, сугробы настолько большие, что медвежата Норди и Шайна делают в них норы и даже берлоги. Но температура воздуха уже позволяет запустить систему подачи воды в бассейны, — говорится в группе зоопарка во «ВКонтакте».

Первым на очереди стал бассейн в вольере медведя Кая. Он очень обрадовался этому, побежал на звук воды, стал подставлять под струю лапы и голову, окунаться в ту небольшую лужицу, которая успела набежать в первые минуты.

Реакция Кая попала на видео

— Для Кая вода — это всегда безусловная радость и удовольствие, — добавили в сообществе зверинца.

На то, чтобы полностью заполнить все бассейны, нужно несколько дней. После того, как всё будет готово, медведи смогут нырять и плавать.

На этой неделе животные в зоопарке начали выходить из спячки — мы показывали несколько видео с проснувшимися.

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зоопаркбелый медведь
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КОММЕНТАРИИ (9)

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14 мар 2020 в 10:55

У меня в Плотниково в моем особняке тоже есть бассейн, длина дорожки 50 метров.

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14 мар 2020 в 10:58

Он просто не мылся полгода)))

14 мар 2020 в 10:58

Жалко пацана,все таки не смотря на хорошие условия нашего зоопарка,звери должны жить на свободе искупаться в океане,а не в грязной луже((