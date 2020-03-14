В Новосибирском зоопарке заполняют бассейны для белых медведей — реакция одного из них попала на видео

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило начали заполнять водой бассейны в вольерах для белых медведей.
— Это еще один знак наступившей весны. В вольерах белых медведей много снега, сугробы настолько большие, что медвежата Норди и Шайна делают в них норы и даже берлоги. Но температура воздуха уже позволяет запустить систему подачи воды в бассейны, — говорится в группе зоопарка во «ВКонтакте».
Первым на очереди стал бассейн в вольере медведя Кая. Он очень обрадовался этому, побежал на звук воды, стал подставлять под струю лапы и голову, окунаться в ту небольшую лужицу, которая успела набежать в первые минуты.
Реакция Кая попала на видео
— Для Кая вода — это всегда безусловная радость и удовольствие, — добавили в сообществе зверинца.
На то, чтобы полностью заполнить все бассейны, нужно несколько дней. После того, как всё будет готово, медведи смогут нырять и плавать.
На этой неделе животные в зоопарке начали выходить из спячки — мы показывали несколько видео с проснувшимися.