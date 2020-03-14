В Новосибирском зоопарке заполняют бассейны для белых медведей — реакция одного из них попала на видео

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило начали заполнять водой бассейны в вольерах для белых медведей.



— Это еще один знак наступившей весны. В вольерах белых медведей много снега, сугробы настолько большие, что медвежата Норди и Шайна делают в них норы и даже берлоги. Но температура воздуха уже позволяет запустить систему подачи воды в бассейны, — говорится в группе зоопарка во «ВКонтакте».



Первым на очереди стал бассейн в вольере медведя Кая. Он очень обрадовался этому, побежал на звук воды, стал подставлять под струю лапы и голову, окунаться в ту небольшую лужицу, которая успела набежать в первые минуты.

