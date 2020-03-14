В Ростуризме объяснили, как вернуть деньги за несостоявшиеся из-за коронавируса путешествия

В Ростуризме советуют воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой

Ростуризм объяснил, как российские туристы могут вернуть деньги за туры и билеты, если путешествие пришлось отменить из-за коронавируса. Напомним, накануне стало известно, что Россия ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией.



В субботу на сайте Ростуризма опубликовали пояснения для туристов по поводу возврата денег.



«В случае путешествия в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта и возврата суммы в размере стоимости туристского продукта (до начала путешествия), — говорится на сайте ведомства. — В случае путешествия в страну, в отношении которой не введен режим угрозы безопасности туристов, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора».

