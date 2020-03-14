«Не детский голос!». Звёзды поспорили из-за 12-летней сибирячки на шоу «Голос. Дети» — каждый хотел её к себе

Девочку звали к себе в команду все члены жюри, но она по совету мамы выбирала наставника только сердцем

— В свободное время я люблю заниматься рисованием, хожу на плаванье, люблю журналистику. Меня хвалят за мою самостоятельность и ответственность. Я не могу сидеть на одном месте, мне постоянно надо куда-то бежать. Меня отдавали в разные кружки: плавание, фехтование, но ни один не пришелся по душе. Вокал — моё любимое занятие на сегодняшний день, — рассказала Софья перед выходом на сцену.

В пятницу, 13 марта, на Первом канале вышел новый выпуск популярного шоу «Голос. Дети». Среди участников оказалась сибирячка Софья Туманова. Девочка покорила членов жюри своим тембром и манерой исполнения, к ней повернулись все наставники.

С ведущей Агатой Муцениеце участница поделилась, что перед прослушиванием нельзя есть мучное, так как это царапает горло, и не рекомендуется есть и пить сладкое.

Софья исполнила песню Э. Смита и Ч. Майерса, которая называется «Я схожу с ума», девочка пела на английском языке. Первым к участнице повернулся Валерий Меладзе. В конце песни повернулись одновременно Полина Гагарина и Баста.

— В сезоне очень много талантливых детей из Новосибирска, так что матушке-Сибири большой привет, — высказался Баста в начале.

Далее взял слово Валерий Меладзе.

— Вы великолепно владеете голосом, прям очень здорово, — восхитился он.

Софья призналась, что очень сильно волновалась, поэтому в начале была немного растеряна.

— Видно, что вы слушаете много зарубежных исполнителей, от них же и перенимаете манеру исполнения. У вас фантастический тембр, это совершенно не детский голос, ноты, субтон. Это восхитительно! — воскликнула Полина Гагарина.

Гагарина попросила Софью спеть что-нибудь из русского, девочка исполнила песню наставницы «Колыбельная», чем окончательно её покорила. Все члены жюри настойчиво звали Софью к себе в команду. Она долго не могла решить, смотрела на родственников и судей, боясь принять неверное решение.