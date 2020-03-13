«Жители сами выберут название»: в мэрии утвердили окончательный дизайн-проект сквера на Демакова

Пустырь на Демакова в 2022 году должен превратиться в сквер

— Сегодня была окончательная презентация дизайн-проекта, перед этим обсуждения проходили уже два раза. Как обычно, в Советском районе у нас дискуссии очень жаркие, потому что одни жители, например, с Демакова, 1 против сквера, так как там будут проводится громкие мероприятия, шум может помешать жителям близлежащих домов. Другие же, кто живет подальше от будущего сквера, наоборот только за, им хочется иметь место, где можно будет проводить различные праздники, ту же самую Масленицу. Мне кажется, что мы пришли к консенсусу, окончательный дизайн-проект принят. Окончательный вариант проекта, думаю, будет выложен в понедельник. Но предварительный точно есть на официальном сайте мэрии, — рассказала корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

В пятницу, 13 марта, в администрации Советского района прошло открытое обсуждение дизайн-проекта благоустройства сквера, ограниченного улицами Демакова и Российская. Разработчики представили итоговый дизайн-проект на основе предыдущих обсуждений.

Проект по федеральным стандартам по программе «Комфортная городская среда» стоит на 2022 год. На данный момент уже утвердили проекты Заельцовского парка, парка Иня, сейчас приступают к дизайн-проекту парка на реке Каменка.



— Жители хотят, чтобы был сквер в Советском районе. Сегодня мы обсуждали детали: нужен ли в сквере туалет, нужна ли площадка для выгула собак и так далее. Мы до сих пор называем этот проект «Сквером по улице Демакова», поэтому окончательно решили, что жители района сами проголосуют за название сквера, чтобы оно не было навязано сверху, — добавила Анна Терешкова.

Также вице-мэра отметила, что в администрации ещё будут дорабатывать детали по озеленению будущего сквера.

В конце декабря НГС опубликовал репортаж о резонансном сквере на Демакова. Одни жители хотели сквер прямо сейчас, пусть и маленький, другие не были готовы уступать ни квадрата.