Что такое пандемия коронавируса — разбираемся вместе с эпидемиологом (в России уже 45 заболевших)

Пассажиры метро в Пекине Фото: Мария Тищенко

На этой неделе ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире. Что это значит, чем пандемия отличается от эпидемии и какие пандемии раньше бушевали на нашей планете — журналист НГС узнал у врача-эпидемиолога Дарьи Тихоновой.

Чем пандемия отличается от эпидемии Пандемия — это широкое распространение заболевания, охватывающее несколько континентов или весь земной шар (например, грипп, холера и другие), то есть в первую очередь важен географический критерий. — Ни у «эпидемии», ни у «пандемии» нет однозначных формальных критериев. Сначала это называют вспышкой, потом на определённой стадии распространения вируса переходит в понятие «эпидемии», далее в «пандемию» при условии охвата нескольких континентов, — поясняет Дарья Тихонова, эпидемиолог «Инвитро».

Какие пандемии были в мире Эпидемиолог напоминает, что истории известны разные пандемии — натуральной оспы, холеры и другие. Например, на протяжении XIX-XX веков пандемии холеры возникали семь раз. В настоящее время такой характер распространения сохранил грипп, говорит Дарья Тихонова. — Последней пандемией в терминологии ВОЗ стала вспышка вируса H1N1 (свиного гриппа) в 2009 году. С тех пор организация в подобных случаях объявляла «ситуацию угрозы общественному здоровью на международном уровне» (Public Health Emergency of International Concern — PHEIC). В случае с коронавирусом PHEIC была объявлена 30 января 2020 года.

Также до сих пор продолжается пандемия ВИЧ-инфекции. Почему коронавирус так быстро распространяется По словам врача, повсеместное распространение коронавируса связано напрямую со спецификой пути передачи возбудителя и отсутствием специфического иммунитета у человека к данной инфекции: — Воздушно-капельный путь передачи (при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пылевой и контактный. Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязнённой поверхности, например, дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз.