Что такое пандемия коронавируса — разбираемся вместе с эпидемиологом (в России уже 45 заболевших)

На этой неделе ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире. Что это значит, чем пандемия отличается от эпидемии и какие пандемии раньше бушевали на нашей планете — журналист НГС узнал у врача-эпидемиолога Дарьи Тихоновой.
Чем пандемия отличается от эпидемии
Пандемия — это широкое распространение заболевания, охватывающее несколько континентов или весь земной шар (например, грипп, холера и другие), то есть в первую очередь важен географический критерий.
— Ни у «эпидемии», ни у «пандемии» нет однозначных формальных критериев. Сначала это называют вспышкой, потом на определённой стадии распространения вируса переходит в понятие «эпидемии», далее в «пандемию» при условии охвата нескольких континентов, — поясняет Дарья Тихонова, эпидемиолог «Инвитро».
Какие пандемии были в мире
Эпидемиолог напоминает, что истории известны разные пандемии — натуральной оспы, холеры и другие. Например, на протяжении XIX-XX веков пандемии холеры возникали семь раз. В настоящее время такой характер распространения сохранил грипп, говорит Дарья Тихонова.
— Последней пандемией в терминологии ВОЗ стала вспышка вируса H1N1 (свиного гриппа) в 2009 году. С тех пор организация в подобных случаях объявляла «ситуацию угрозы общественному здоровью на международном уровне» (Public Health Emergency of International Concern — PHEIC). В случае с коронавирусом PHEIC была объявлена 30 января 2020 года.
Также до сих пор продолжается пандемия ВИЧ-инфекции.
Почему коронавирус так быстро распространяется
По словам врача, повсеместное распространение коронавируса связано напрямую со спецификой пути передачи возбудителя и отсутствием специфического иммунитета у человека к данной инфекции:
— Воздушно-капельный путь передачи (при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пылевой и контактный. Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязнённой поверхности, например, дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз.
Последняя статистика по заболевшим коронавирусом
По последним данным Роспотребнадзора, за сутки (с 12 по 13 марта) в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан РФ: пять в Москве, один в Московской области, три в Санкт-Петербурге, один в Ленинградской области, один в Пермском крае (наши коллеги из 59.ru рассказывали о заболевшем земляке в режиме онлайн), а всего таких случаев 45. В мире — более 130 тысяч.
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Вопрос диагностики вируса возникает у многих, накануне депутат горсовета Новосибирска затемпературила и решила проверить себя на коронавирус, так как общалась по работе со многими людьми. Она съездила к врачу и честно рассказала, что из этого вышло (там и живые очереди, и странный диалог с доктором).
Некоторые новосибирские компании уже начали вести профилактику распространения коронавируса. Так, например, всем сотрудникам 2ГИС разрешили не приходить в офис — с пятницы, 13 марта, любой желающий может работать из дома.