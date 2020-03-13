«Тотальный диктант» с сурдопереводом проведут в Новосибирске на новом профессиональном уровне

В пятницу, 13 марта, стало известно, что в Новосибирске впервые напишут диктант с сурдопереводом на новом профессиональном уровне. Два года площадка с сурдопереводом работала в тестовом режиме в Новосибирском профессионально-педагогическом колледже, инициатива оказалась удачной. В 2020 впервые устраивают «Тотальный диктант» для людей с ограничениями слуха в Институте социальных технологий и реабилитации НГТУ.
— В диктанте примет участие порядка 50-ти человек. Больше и не нужно, потому что диктовка здесь будет особенная: кроме обычного прочтения голосом, текст будут дублировать переводчики русского жестового языка, Ольга Варинова и Светлана Елфимова — за ними нужно будет очень внимательно следить. Участникам некогда будет списывать у соседей и отвлекаться, так что мы уже в шутку решили, что результаты на этой площадке будут максимально честными, — рассказала корреспонденту НГС координатор по работе с площадками в Новосибирске Дарья Гаркуша.
В этом году в «Доме творчества глухих» на базе «Дома молодёжи» Железнодорожного района впервые проводятся подготовительные курсы к «Тотальному диктанту» на русском жестовом языке. Каждую неделю взрослые неслышащие и слабослышащие собираются, чтобы повторить правила орфографии и пунктуации. Пунктуация, по словам специалистов ИСТР НГТУ — самое трудное место в письменной речи неслышащих. Она используется иначе, в ней немного другие правила, отличающиеся от обычного русского языка.
Площадка для людей с ограничениями слуха будет открыта 4 апреля в 15:00 в Институте социальных технологий и реабилитации НГТУ по адресу пр-кт Карла Маркса, д. 20, 8-й корпус.
В октябре организаторы «Тотального диктанта» объявили нового автора — текст в 2020 году напишет Андрей Геласимов.