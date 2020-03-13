«Тотальный диктант» с сурдопереводом проведут в Новосибирске на новом профессиональном уровне

В пятницу, 13 марта, стало известно, что в Новосибирске впервые напишут диктант с сурдопереводом на новом профессиональном уровне. Два года площадка с сурдопереводом работала в тестовом режиме в Новосибирском профессионально-педагогическом колледже, инициатива оказалась удачной. В 2020 впервые устраивают «Тотальный диктант» для людей с ограничениями слуха в Институте социальных технологий и реабилитации НГТУ.





— В диктанте примет участие порядка 50-ти человек. Больше и не нужно, потому что диктовка здесь будет особенная: кроме обычного прочтения голосом, текст будут дублировать переводчики русского жестового языка, Ольга Варинова и Светлана Елфимова — за ними нужно будет очень внимательно следить. Участникам некогда будет списывать у соседей и отвлекаться, так что мы уже в шутку решили, что результаты на этой площадке будут максимально честными, — рассказала корреспонденту НГС координатор по работе с площадками в Новосибирске Дарья Гаркуша.