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«Тотальный диктант» с сурдопереводом проведут в Новосибирске на новом профессиональном уровне

В диктанте примет участие около 50 человек

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Текст будут дублировать переводчики русского жестового языка — Ольга Варинова и Светлана Елфимова

Текст будут дублировать переводчики русского жестового языка — Ольга Варинова и Светлана Елфимова

В пятницу, 13 марта, стало известно, что в Новосибирске впервые напишут диктант с сурдопереводом на новом профессиональном уровне. Два года площадка с сурдопереводом работала в тестовом режиме в Новосибирском профессионально-педагогическом колледже, инициатива оказалась удачной. В 2020 впервые устраивают «Тотальный диктант» для людей с ограничениями слуха в Институте социальных технологий и реабилитации НГТУ.


— В диктанте примет участие порядка 50-ти человек. Больше и не нужно, потому что диктовка здесь будет особенная: кроме обычного прочтения голосом, текст будут дублировать переводчики русского жестового языка, Ольга Варинова и Светлана Елфимова — за ними нужно будет очень внимательно следить. Участникам некогда будет списывать у соседей и отвлекаться, так что мы уже в шутку решили, что результаты на этой площадке будут максимально честными, — рассказала корреспонденту НГС координатор по работе с площадками в Новосибирске Дарья Гаркуша.

Каждую неделю взрослые неслышащие и слабослышащие собираются, чтобы повторить правила орфографии и пунктуации

Каждую неделю взрослые неслышащие и слабослышащие собираются, чтобы повторить правила орфографии и пунктуации

В этом году в «Доме творчества глухих» на базе «Дома молодёжи» Железнодорожного района впервые проводятся подготовительные курсы к «Тотальному диктанту» на русском жестовом языке. Каждую неделю взрослые неслышащие и слабослышащие собираются, чтобы повторить правила орфографии и пунктуации. Пунктуация, по словам специалистов ИСТР НГТУ — самое трудное место в письменной речи неслышащих. Она используется иначе, в ней немного другие правила, отличающиеся от обычного русского языка.

Площадка для людей с ограничениями слуха будет открыта 4 апреля в 15:00 в Институте социальных технологий и реабилитации НГТУ по адресу пр-кт Карла Маркса, д. 20, 8-й корпус.

В октябре организаторы «Тотального диктанта» объявили нового автора — текст в 2020 году напишет Андрей Геласимов.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гостья
13 мар 2020 в 20:28

Некоторых комментаторов, принудительно отправьте проходить диктант.

Фото пользователя
13 мар 2020 в 20:27

Диктант - это благое дело.

13 мар 2020 в 20:33

А кагжы варонавируз?