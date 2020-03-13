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2ГИС отправил сотрудников на удалёнку из-за коронавируса

Всем работникам компании, а их больше 4000 человек, с сегодняшнего дня можно не приходить в офис

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Всего в компании 2ГИС работает около 4500 человек по всему миру — им разрешили не приходить в офисы

Всего в компании 2ГИС работает около 4500 человек по всему миру — им разрешили не приходить в офисы

Компания 2ГИС разрешила сотрудникам работать удалённо из дома из-за коронавируса. Сегодня, 13 марта, об этом рассказали всему персоналу.

— Время покажет, как в мире будут развиваться события в связи с эпидемией, а пока мы предложили сотрудникам 2ГИС, у которых есть такая возможность, работать удалённо, — прокомментировала президент компании 2ГИС Вера Гармаш.

Встречи и совещания в компании перевели в формат онлайн и отменили любые командировки, кроме самых необходимых.

— Все, кто может работать удалённо, остаются дома. Те, чья работа возможна только в офисе, постоянно носят медицинские маски и как можно чаще обрабатывают руки санитайзером. Соблюдайте меры предосторожности и берегите себя и своих близких! — добавила Вера Гармаш.

Всего в 2ГИС сейчас работает 4500 человек с учётом людей во всех международных офисах.

Можно ли сдать тест на коронавирус самостоятельно и сколько стоит анализ — рассказываем тут. Вопрос диагностики вируса возникает у многих, накануне депутат горсовета Новосибирска затемпературила и решила проверить себя на коронавирус, так как общалась по работе со многими людьми. Она съездила к врачу и честно рассказала, что из этого вышло (там и живые очереди, и странный диалог с доктором).

Позавчера, 11 марта, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Мы подготовили для вас полезную инфографику о симптомах коронавируса.

Все свежие новости про китайский коронавирус читайте тут.

Расскажите нам, какие меры профилактики принимают в вашей компании. Сотрудникам разрешили работать удалённо? Вас просят не здороваться за руки и пользоваться санитайзером? Ждём ваши истории и контакты для связи на news@ngs.ru с пометкой «Коронавирус в офисах», а также через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 982 781–74–07. Или напишите напрямую нашему корреспонденту Елене Гурьяновой.

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КОММЕНТАРИИ (25)

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13 мар 2020 в 20:55

Пипец какой-то. Грипп убивает в год 600000 человек. Всем плевать. Тут на весь мир заразилось 135000, из которых половина уже здорова - паника и пандемия.

13 мар 2020 в 20:57

Да 90% всех офисных можно на удалёнку переводить. Это сколько площадей освобождается, сколько электроэнергии экономится, сколько чая не выпьют и печенюшек не сожрут - сплошные плюсы. Ну и уволить гораздо проще.

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13 мар 2020 в 20:53

По удаленке классно на самом деле работать, если конечно человек достаточно самоорганизован. Вот и от вируса есть польза ..