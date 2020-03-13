2ГИС отправил сотрудников на удалёнку из-за коронавируса

Всего в компании 2ГИС работает около 4500 человек по всему миру — им разрешили не приходить в офисы

Компания 2ГИС разрешила сотрудникам работать удалённо из дома из-за коронавируса. Сегодня, 13 марта, об этом рассказали всему персоналу.

— Время покажет, как в мире будут развиваться события в связи с эпидемией, а пока мы предложили сотрудникам 2ГИС, у которых есть такая возможность, работать удалённо, — прокомментировала президент компании 2ГИС Вера Гармаш.

Встречи и совещания в компании перевели в формат онлайн и отменили любые командировки, кроме самых необходимых.



— Все, кто может работать удалённо, остаются дома. Те, чья работа возможна только в офисе, постоянно носят медицинские маски и как можно чаще обрабатывают руки санитайзером. Соблюдайте меры предосторожности и берегите себя и своих близких! — добавила Вера Гармаш.