Проснулась верба — в Новосибирске заметили первые признаки весны

Сегодня, 13 марта, в Новосибирске начала распускаться верба. Фотографии весеннего дерева в редакцию НГС прислал читатель Иван, который прогуливался по новосибирскому биатлонному комплексу.



— Проснулась верба, — прокомментировал он снимки. — Видимо, это открытое место, солнце пригрело деревья.

По его словам, распускаться начали приблизительно пять деревьев, которые расположены на южной стороне лесополосы возле комплекса.