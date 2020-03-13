Проснулась верба — в Новосибирске заметили первые признаки весны

Сегодня, 13 марта, в Новосибирске начала распускаться верба. Фотографии весеннего дерева в редакцию НГС прислал читатель Иван, который прогуливался по новосибирскому биатлонному комплексу.
— Проснулась верба, — прокомментировал он снимки. — Видимо, это открытое место, солнце пригрело деревья.
По его словам, распускаться начали приблизительно пять деревьев, которые расположены на южной стороне лесополосы возле комплекса.
Вчера НГС публиковал подборку забавных видео из Новосибирского зоопарка — там проснулись бурые и гималайские медведи, барсуки и еноты. То, что животные начали выходить из своих зимних укрытий в зоопарке, назвали первым признаком весны.
А ещё мы публиковали прогноз погоды на первый месяц весны — он хоть и будет теплее нормы на пару градусов, в середине месяца нас ждут лёгкие холода.