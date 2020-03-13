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Весна Город

Проснулась верба — в Новосибирске заметили первые признаки весны

На распускающуюся вербу наткнулись на новосибирском биатлонном комплексе

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Верба в Новосибирске вот-вот распустится

Верба в Новосибирске вот-вот распустится

Сегодня, 13 марта, в Новосибирске начала распускаться верба. Фотографии весеннего дерева в редакцию НГС прислал читатель Иван, который прогуливался по новосибирскому биатлонному комплексу.

— Проснулась верба, — прокомментировал он снимки. — Видимо, это открытое место, солнце пригрело деревья.

По его словам, распускаться начали приблизительно пять деревьев, которые расположены на южной стороне лесополосы возле комплекса.

Солнце пригрело несколько деревьев, растущих в южной части комплекса

Солнце пригрело несколько деревьев, растущих в южной части комплекса

Вчера НГС публиковал подборку забавных видео из Новосибирского зоопарка — там проснулись бурые и гималайские медведи, барсуки и еноты. То, что животные начали выходить из своих зимних укрытий в зоопарке, назвали первым признаком весны.

А ещё мы публиковали прогноз погоды на первый месяц весны — он хоть и будет теплее нормы на пару градусов, в середине месяца нас ждут лёгкие холода.

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весна 2020деревья
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КОММЕНТАРИИ (5)

13 мар 2020 в 19:24

У меня на даче она уже месяц в таком состоянии - с прошлой длинной оттепели!

Вовчик1955
13 мар 2020 в 19:20

Нам, новосибирцам, вообще пофигу

Лубрикант резиновый
13 мар 2020 в 20:26

Дерьмо и коричневый снег потекли. Ямы в колесо 16 размера глубиной. Какашки собачачьи. Вот она пришла весна. Вот она. Весна не нашей мечты. Позор.