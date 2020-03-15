На чём ты ездишь: как сделать из «Газели» розовый дом на колесах и объехать всю Европу

Сергей Асеев колесит на этой машине уже 17 лет Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Сергей Асеев называет свою «Газель» фламинго. На ней мужчина проехал 175 тысяч километров, посетив Европу и Африку. Для того чтобы поездки были комфортными, путешественник превратил отечественный автомобиль в настоящий дом на колёсах. Как сейчас «Газель» выглядит изнутри и как реагировали иностранцы на большую машину эксцентричного цвета — рассказываем в свежем выпуске рубрики «На чём ты ездишь».

Карта на капоте машины — летопись путешествий семьи Асеевых Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Фотографии розовой «Газели» украшают стены офиса и экран телефона Сергея Асеева. Мужчина называет машину своим главным проектом. На кадрах семья Асеевых позирует на фоне красот Франции, Австрии, а на капоте автомобиля красуется карта Европы с маршрутом, который она преодолела. Машинками обозначены столицы стран, где удалось побывать тюменцам.



— Правда, в Швейцарии и Лихтенштейне наша «фламинго» уже не была. Хотя в своё время мы на ней даже в Африку сплавали, тогда было получше с деньгами, перебраться на другой континент стоило 400 евро. В Кабо-да-Рока — самой западной точке Европы — мы были в 2005 году, — Сергей показывает точку на капоте. — Здесь же Екатеринбург и Крым. Карта постоянно обновлялась, чтобы у родственников и на таможне не возникало вопросов.

Видео: Семён Громов

Как появилась идея дома на колёсах

Впервые о покупке «Газели» Сергей Асеев задумался ещё в 1998 году, когда отправился с семьёй в отпуск. Навстречу им то и дело попадались «Газели» из 86-го и 89-го регионов. Спустя два года в семье появилась машина, которую водитель ласково назвал фламингошей (уменьшительно от фламинго. — Прим. ред.). На ней семья съездила на море. Когда Финляндия вошла в Шенгенскую зону, то Асеевы решили путешествовать и по Европе.

— У людей появляется много вопросов, когда они видят нашу «Газель». Я вообще не понимаю, почему у нас все такие зашоренные. Вот едешь ты по городу, а человек идёт и косится, но посмотреть открыто не хочет. А за границей иначе: итальянец идёт, смотрит, радуется. И показывает большой палец вверх.

За границей «Газель» принимали за местный автомобиль Фото: Ирина Шарова / 72.RU

На отечественную машину за границей реагировали спокойно. Автомобилист объясняет это тем, что машину срисовывали с Ford Transit, а надпись на русском отклеили. Поэтому никто не идентифицировал её с российским автопромом. Сергей объясняет, что здесь даже специалист не сразу отличит одну машину от другой, а водители на дороге — тем более.

— Машина у меня в трёх цветах, но полиции всегда говорил, что она просто выцвела: крыша посветлее, середина темнее и низ совсем тёмный. Я взял её именно для путешествий и ездил на ней примерно раз в год. А розовая, потому что в детстве рисовал именно розовые машинки. Это был мой любимый цвет.

Тюнинг в половину стоимости

Все пространство салона машины продумано так, чтобы быть полезным водителю и пассажирам Фото: Ирина Шарова / 72.RU

В салоне «Газели» продуман каждый сантиметр пространства. Сам Сергей называет это «организованным местохранением». В дверях — потайные замки, которые однажды спасали семью Асеевых от автомобильных грабителей, на стенке — крепления для удочки-спиннинга, у ступенек — резинки для крепления обуви. Обновлением машины занималась вся семья: жена помогала шить обивку и ковры, дочери — делать проводку. В общей сложности тюнинг машины обошёлся водителю в половину стоимости микроавтобуса.



— Сзади есть диван, который раскладывается в двуспальную кровать. В собранном виде он представляет из себя трёхместное сиденье с ремнями безопасности для всех пассажиров. Здесь же инвертор, чтобы преобразовать 12 вольт в 220. Аккумулятор один, поэтому пользоваться им можно только на ходу. Я им заряжал компьютер, потому что даже в отпуске вечером — то платёжки, то счета-фактуры.

В прежние годы Сергей путешествовал с семьёй или друзьями каждый год, но в 2016 году по семейным обстоятельствам полноценный отпуск пришлось отложить. Тогда семья ненадолго съездила в Сочи. Сергей смеется, что если не спал в «Газели», то отпуска для него не было.

Фото: Ирина Шарова / 72.RU

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