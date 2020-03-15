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Авто На чем ты ездишь Истории

На чём ты ездишь: как сделать из «Газели» розовый дом на колесах и объехать всю Европу

И ни разу не заглохнуть при этом

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Сергей Асеев колесит на этой машине уже 17 лет

Сергей Асеев колесит на этой машине уже 17 лет

Сергей Асеев называет свою «Газель» фламинго. На ней мужчина проехал 175 тысяч километров, посетив Европу и Африку. Для того чтобы поездки были комфортными, путешественник превратил отечественный автомобиль в настоящий дом на колёсах. Как сейчас «Газель» выглядит изнутри и как реагировали иностранцы на большую машину эксцентричного цвета — рассказываем в свежем выпуске рубрики «На чём ты ездишь».

Карта на капоте машины — летопись путешествий семьи Асеевых

Карта на капоте машины — летопись путешествий семьи Асеевых

Фотографии розовой «Газели» украшают стены офиса и экран телефона Сергея Асеева. Мужчина называет машину своим главным проектом. На кадрах семья Асеевых позирует на фоне красот Франции, Австрии, а на капоте автомобиля красуется карта Европы с маршрутом, который она преодолела. Машинками обозначены столицы стран, где удалось побывать тюменцам.

— Правда, в Швейцарии и Лихтенштейне наша «фламинго» уже не была. Хотя в своё время мы на ней даже в Африку сплавали, тогда было получше с деньгами, перебраться на другой континент стоило 400 евро. В Кабо-да-Рока — самой западной точке Европы — мы были в 2005 году, — Сергей показывает точку на капоте. — Здесь же Екатеринбург и Крым. Карта постоянно обновлялась, чтобы у родственников и на таможне не возникало вопросов.

Видео: Семён Громов

Как появилась идея дома на колёсах

Впервые о покупке «Газели» Сергей Асеев задумался ещё в 1998 году, когда отправился с семьёй в отпуск. Навстречу им то и дело попадались «Газели» из 86-го и 89-го регионов. Спустя два года в семье появилась машина, которую водитель ласково назвал фламингошей (уменьшительно от фламинго. — Прим. ред.). На ней семья съездила на море. Когда Финляндия вошла в Шенгенскую зону, то Асеевы решили путешествовать и по Европе.

— У людей появляется много вопросов, когда они видят нашу «Газель». Я вообще не понимаю, почему у нас все такие зашоренные. Вот едешь ты по городу, а человек идёт и косится, но посмотреть открыто не хочет. А за границей иначе: итальянец идёт, смотрит, радуется. И показывает большой палец вверх.

За границей&nbsp;«Газель» принимали за местный автомобиль

За границей «Газель» принимали за местный автомобиль

На отечественную машину за границей реагировали спокойно. Автомобилист объясняет это тем, что машину срисовывали с Ford Transit, а надпись на русском отклеили. Поэтому никто не идентифицировал её с российским автопромом. Сергей объясняет, что здесь даже специалист не сразу отличит одну машину от другой, а водители на дороге — тем более.

— Машина у меня в трёх цветах, но полиции всегда говорил, что она просто выцвела: крыша посветлее, середина темнее и низ совсем тёмный. Я взял её именно для путешествий и ездил на ней примерно раз в год. А розовая, потому что в детстве рисовал именно розовые машинки. Это был мой любимый цвет.

Тюнинг в половину стоимости

Все пространство салона машины продумано так, чтобы быть полезным водителю и пассажирам

Все пространство салона машины продумано так, чтобы быть полезным водителю и пассажирам

В салоне «Газели» продуман каждый сантиметр пространства. Сам Сергей называет это «организованным местохранением». В дверях — потайные замки, которые однажды спасали семью Асеевых от автомобильных грабителей, на стенке — крепления для удочки-спиннинга, у ступенек — резинки для крепления обуви. Обновлением машины занималась вся семья: жена помогала шить обивку и ковры, дочери — делать проводку. В общей сложности тюнинг машины обошёлся водителю в половину стоимости микроавтобуса.

— Сзади есть диван, который раскладывается в двуспальную кровать. В собранном виде он представляет из себя трёхместное сиденье с ремнями безопасности для всех пассажиров. Здесь же инвертор, чтобы преобразовать 12 вольт в 220. Аккумулятор один, поэтому пользоваться им можно только на ходу. Я им заряжал компьютер, потому что даже в отпуске вечером — то платёжки, то счета-фактуры.

В прежние годы Сергей путешествовал с семьёй или друзьями каждый год, но в 2016 году по семейным обстоятельствам полноценный отпуск пришлось отложить. Тогда семья ненадолго съездила в Сочи. Сергей смеется, что если не спал в «Газели», то отпуска для него не было.

На каких еще машинах ездят читатели НГС

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КОММЕНТАРИИ (3)

пенсионерка
15 мар 2020 в 10:04

зубы белоснежные, богатый наверно. это сейчас показатель толстого.... кошелька.

пенсионерка
15 мар 2020 в 10:03

Какой не патриотичный мужчина. надо было ездить не по этим вашим европам и хватать коронавирус, а по новосибирской области, землице нашей родной ездить. и лучше на ОТ, так безопасней.