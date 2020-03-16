«Да вы, батенька, токсичный!» Откровенная колонка о ненависти и троллинге новосибирских комментаторов

А вы бумер, миллениал или зумер? Добро пожаловать в комментарии, проходите, чувствуйте себя как дома Фото: Александр Ощепков

Новосибирск — город возможностей, город-миллионник, город токсичных людей. Вы всё ещё считаете свое мнение самым оригинальным и профессиональным, оскорбление — чем-то нормальным, а мнение молодых авторов (детей, молодежи) глупым? Пора к врачу за средством от токсичности (но не всегда)! Автор НГС Анастасия Миронова откровенно рассказала об отношении к новосибирским комментаторам и объяснила, почему стоит беречь нервы.

Какое-то время я принципиально не работала с новосибирскими сообществами в социальных сетях. Новосибирск как большая деревня — куда ни плюнь, найдешь своего знакомого, знакомого знакомых и дальних родственников в придачу! Короче, скучно.



Другое дело — Томск, Челябинск, или далекие Казань и Иркутск. Наблюдаешь за сообществом, определяешь менталитет людей — на любое происшествие реагируют адекватно, пишут свое мнение, аргументируют. Да, и там бывали «неадекваты», но в пределах разумного. Все тихо-спокойно. Ладно еще Казань — там люди своеобразные, самобытные, интеллигентные, но Томск — наш сибирский сосед, и люди здесь, по моему мнению, не болеют токсичностью.

После написания дипломной работы о троллинге в интернете вообще перестала всему удивляться. Мне казалось, что я перечитала все токсичные комментарии этого мира. Я ошибалась.

Здесь должен быть заголовок, но его не будет

Тролли оставляют комментарии под статьями днем и ночью — есть старожилы, есть люди, которые даже не регистрируются на сайте. Сейчас я изучаю комментарии каждый день и понимаю, что это не заказники и «кремлеботы», а реальные, саркастичные, не всегда даже понявшие тему статьи новосибирцы. Читаешь и во рту появляется этот горький привкус... Ток-сич-ность. Люди, которые свои нервы берегут, в комментариях редко появляются. А другие? Вы мазохисты что ли? Каждый раз интересно: чем же вы по жизни занимаетесь, что вам хватает времени, чтобы оставить оскорбление сначала к статье, потом к комментарию другого профиля, потом прочитать весь тред сообщений.



Самое обидное, что свое профессиональное и ценное мнение (оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас) высказывает аудитория поколения X (40+). Почему адекватные миллениалы-Y (20+) и центениалы-Z (20-) чаще всего аргументируют и смягчают свою мысль? Наверное, потому что всем с детства говорят фразы: «Вырастешь, поймешь» (вырос — не понял), «Слишком мал, чтобы иметь свое мнение», «Молоко на губах не обсохло» и прочее. Но сейчас, чтобы воспитывать детей, люди книжки читают, а раньше — ремень по хребту и всё, сам воспитается! Так и живем. Впрочем, конфликт отцов и детей всегда имел место быть.

А если по науке?

Современные исследования проводят относительно четкие границы между поколениями X, Y, Z. Так, «иксы» достаточно зашорено воспринимают новую информацию и любят ругать правительство (а еще молодежь и дороги), «игреки» любят гибкость, свободу и разные мнения, а Z — толерантны, открыты почти к любому типу информации и стилю жизни. Конечно, бывают и исключения (токсичность, кажется, передается воздушно-капельным путем). И я еще понимаю людей в Твиттере — это площадка для нытья, мемов и токсичных обсуждений, но городской сайт, где можно адекватно и аргументированно высказать свое мнение, чтобы дать проблеме видимость? Извольте!



Как говорится, критикуешь — обоснуй. Приведу выдержки из исследований про характерные черты поколений X, Y, Z:

X — чужд инфантилизм и упадничество, они активны, сообразительны, рассчитывают только на себя, не теряются перед трудностями и готовы к любым сложным ситуациям. Для них важна карьера, уровень образования, материальные блага, семья. Они зачастую не ищут новых путей, а пользуются давно проверенными маршрутами.

Y — стремятся к свободе принятия решений, следят за модой, трендами и тенденциями на рынке, стремятся к осознанности, естественности, склонны добиваться своего любым путем, часто тратят деньги на удовольствие, хорошо идут на контакт.

Z — восприимчивы к критике, информированы, стоят за свободу выбора, стремятся к саморазвитию в профессиональном плане, достижению высокого уровня жизни, толерантны и терпимы, хорошо адаптируются, имеют неформальные взгляды на жизнь. Как видите, мы разные по возрасту и характеристикам, но почему мы не можем быть равными? Неужели ваше мнение правильно, потому что вы старше? По моему мнению, токсичность в комментариях зависит от возраста и убеждений человека (и его семьи), уровня образования и образованности, знания иностранных языков и/или привычки изучать один вопрос с разных точек зрения. Поэтому в любом поколении есть люди, которые могут не соответствовать данным характеристикам.



«За базар ответишь?»

Y и Z зачастую поддерживают новые инициативы, легко относятся к разным происшествиям, спокойно и толерантно реагируют даже на самые спорные темы (веганство, феминизм, путешествия, разнообразие культур, ЛГБТ+, несовершенства политики и экономики).

Возьмем недавний пример с эротической выставкой. Если тебе не понравилось, то не значит, что всем не понравилось. Зачем же вы свое «фуканье» и «стыд, позор!» высказываете? Если вы не хотите просвещаться в этом вопросе — не просвещайтесь. Это ваше священное право. Но оставлять сообщения без конструктива, как минимум, моветон. Вы тратите время других людей. Или зачем вы пишете, что перевелись нормальные темы и журналисты: «Экая оказия! Поднимают они тему равенства и юмор используют в статьях! На кол, псевдожурналистов! Вот в мое время...» Окститесь, темы разные важны — темы разные нужны. Это также невежливо, как и называть людей, не вкалывающих на заводах за гроши, бездарями. CCCР канул в лету. Все «запретные темы» теперь могут спокойно обсуждаться без всяких-разных «я не такая, я жду трамвая». Не хотите обсуждать — не обсуждайте! Это же такая простая формула.



Еще странно, что люди не всегда попадают в вайб (англ. vibes — атмосфера) статьи. Так, к саркастической статье про Ямы на дорогах люди оставляли такие комментарии, что я долго пыталась понять, шутят они или правда не поняли юмор молодого автора (спойлер: с чувством юмора у старшего поколения в Новосибирске всё еще туго).

В общем, прекратите обзывать людей, которые вам неприятны — будь то РСП («разведенка с прицепом»), гей, человек искусства, начинающий специалист, «водятел» или ребенок. Кстати, фраза «Это же дети смотрят!! Что вы показываете!!???» в век открытого интернета тоже не работает. Давайте каждый будет решать за себя, какую статью открывать и читать, а какую закрыть и перейти к следующей.

Ваш комментарий не всегда может считаться авторитетным мнением. Он оставлен лишь благодаря быстрому интернету и открытости СМИ.

Просто задумайтесь, какие комментарии вы оставляете (и главное, зачем вы их оставляете) — если негативные, то вдох-выдох и ура — жизнь прекрасна! А от ваших грубых, не несущих смысла, зачастую оскорбительных «текстов» ничего не поменяется. Минус в карму, кстати, прилетит тоже вам. Всем peace.

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