16 марта понедельник
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 4/10
usd 73.19
eur 81.86
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 4/10
usd 73.19
eur 81.86

Все новости

Все новости
Образование

Налоговая объяснила, почему решила банкротить новосибирский вуз

Сумма исковых требований — 2,8 миллиона рублей

2 709
11 Обсудить

Поделиться

У СИМОРа&nbsp;есть пять исполнительных производств о взыскании налогов и сборов на общую сумму 3,1 миллиона рублей

У СИМОРа есть пять исполнительных производств о взыскании налогов и сборов на общую сумму 3,1 миллиона рублей

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области объяснило, почему подала иск о признании банкротом одного из вузов — Сибирского института международных отношений и регионоведения (СИМОР).

Сумма требований — 2,8 миллиона рублей. Налоговая рассказала журналисту НГС, как образовалась эта задолженность.

— В соответствии со статьями 3, 6 Федерального закона от 26 октября 2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов при наличии задолженности не менее чем 300 тысяч рублей, которая просрочена свыше трёх месяцев, — пояснил исполняющий обязанности руководителя УФНС, советник государственной гражданской службы РФ 1 класса Андрей Снегирёв.

Сначала налоговая направляет приставам постановление о взыскании налога за счёт имущества должника. Если должник игнорирует это требование, то налоговики обращаются в арбитражный суд и признают его банкротом.

— Обращение в арбитражный суд является не только правом, но и нашей обязанностью. По состоянию на 2 марта 2020 задолженность «Сибирского института международных отношений и регионоведения» по налоговым обязательствам составила 2,8 миллиона рублей, из них не исполненным свыше трёх месяцев по основному долгу — 2,5 миллиона. Основания возникновения задолженности — неуплата по декларациям по НДС, НДФЛ, по расчётам по страховым взносам за второй-третий кварталы 2019 года.

Налоговая предупреждала руководителя СИМОРа Ольгу Дубровину о задолженности и намерении обратиться в арбитраж.

— В декабре 2019 года — январе 2020 года организация частично погасила задолженность за второй квартал 2019 года, однако признаки банкротства не устранены, поэтому Арбитражный суд 6 марта принял заявление о банкротстве организации.

Кроме того, 13 марта Ольгу Дубровину предупредили и о возможности заключения мирового соглашения. Оно предусматривает погашение задолженности при соблюдении определённых условий в течение одного года, что способствует восстановлению платежеспособности и сохранению деловой репутации учреждения.

В январе 2020 года Арбитражный суд Новосибирской области ввёл конкурсное производство в компании создателей «Бахетле» и «Добрянки».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

банкротствоАрбитражный судналоговаяСИМОРвуз
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (11)

16 мар 2020 в 15:50

Описан механизм банкротства.
А где ответ - ПОЧЕМУ решили банкротить?

Люся
16 мар 2020 в 16:05

Ответ очевиден - обучение в государственных вузах дорогущее, поэтому всех надо сгонять туда.

.....
16 мар 2020 в 16:04

Ладно, это учреждение.
А сколько будет банкротов среди граждан? Сколько людей не смогут выплачивать кредиты?
Ведь шутки шутками, но с этим короновирусом скоро начнут терпеть огромные убытки различные турфирмы, перевозчики и т.д.
Ведь не секрет, что у нас почти все завязано на импортные товары и все это импортозамещение это бред, который нам пытается внушить правительство.
Будут расти цены, падать зарплаты и так далее.
С падением цен на нефть, цена на бензин будет расти очень быстро.
Короче скоро начнётся весёлая жизнь.