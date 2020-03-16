Налоговая объяснила, почему решила банкротить новосибирский вуз

У СИМОРа есть пять исполнительных производств о взыскании налогов и сборов на общую сумму 3,1 миллиона рублей

— В соответствии со статьями 3, 6 Федерального закона от 26 октября 2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов при наличии задолженности не менее чем 300 тысяч рублей, которая просрочена свыше трёх месяцев, — пояснил исполняющий обязанности руководителя УФНС, советник государственной гражданской службы РФ 1 класса Андрей Снегирёв.

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области объяснило, почему подала иск о признании банкротом одного из вузов — Сибирского института международных отношений и регионоведения (СИМОР).

Сначала налоговая направляет приставам постановление о взыскании налога за счёт имущества должника. Если должник игнорирует это требование, то налоговики обращаются в арбитражный суд и признают его банкротом.

— Обращение в арбитражный суд является не только правом, но и нашей обязанностью. По состоянию на 2 марта 2020 задолженность «Сибирского института международных отношений и регионоведения» по налоговым обязательствам составила 2,8 миллиона рублей, из них не исполненным свыше трёх месяцев по основному долгу — 2,5 миллиона. Основания возникновения задолженности — неуплата по декларациям по НДС, НДФЛ, по расчётам по страховым взносам за второй-третий кварталы 2019 года.

Налоговая предупреждала руководителя СИМОРа Ольгу Дубровину о задолженности и намерении обратиться в арбитраж.



— В декабре 2019 года — январе 2020 года организация частично погасила задолженность за второй квартал 2019 года, однако признаки банкротства не устранены, поэтому Арбитражный суд 6 марта принял заявление о банкротстве организации.

