По утрам в детсадах Новосибирска стали измерять температуру всем детям

Из-за пандемии коронавируса в новосибирских детских садах начали каждое утро измерять детям температуру. Об этом НГС рассказала мама одного из детей, который посещает детсад
Об аналогичных мерах профилактики говорят воспитатели и других детских садов. Вот такие сообщения некоторые получили в свои рабочие чаты в WhatsApp:
«В связи с коронавирусной инфекцией, по приказу Министерства образования Новосибирской области от 13.03.2020, с понедельника всем сотрудникам учреждения при выходе на работу необходимо измерять своим личным электронным термометром температуру тела. Данные заносим в специально заведённую тетрадь. Поэтому прошу всех принести свой градусник. И выполнить приказ министерства. Оповестите своих младших воспитателей», — говорится в сообщении, которое распространяют воспитатели в чатах детских садов в WhatsApp.
«Постараемся никого не пропустить»
Заведующая детсадом № 421 Татьяна Пашкович подтвердила информацию. По её словам, еще в пятницу, 13 марта, им поступил документ от санэпидстанции с просьбой до 14:00 каждого дня передавать сведения о температуре, заболевших детях и сотрудниках в администрацию города. А температуру они начали измерять детям раньше, ещё до указаний, как только заговорили о коронавирусе:
— У нас есть все условия для этого, в том числе, в каждой группе есть электронные термометры. Постараемся никого не пропустить. Всё, что от нас зависит, постараемся сделать. Должно быть всё хорошо, если медицина хорошо сработает, а она это сделает в том случае, если частные клиники не будут давать справки, не посмотрев ребёнка.
Очередей, по её словам, нет, потому что детей приводят постепенно, по 6–8 человек. Термометры обрабатываются. Раньше в ясельной группе, куда ходят малыши до трёх лет, и так всегда измеряли температуру, а теперь из-за коронавируса начали так делать и ребятам более старшего возраста. Журнал с данными, у кого из детей и какая температура, всегда ведётся при карантине, например, при гриппе.
Что включает в себя детсадовский «утренний фильтр»
В департаменте образовании мэрии Новосибирска журналисту НГС рассказали, что с началом эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ и осложнением ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, основные меры профилактики определены постановлениями главного государственного санитарного врача:
— Состояние здоровья обучающихся ежедневно контролируется при приёме детей в образовательных учреждениях Новосибирска. В дошкольных учреждениях организован утренний фильтр — термометрия, визуальный осмотр зева, результаты обследования регистрируются в установленном порядке. В общеобразовательных учреждениях дети с признаками заболевания направляются к медработнику, ставятся в известность родители. При отсутствии обучающихся на начало учебного дня обзваниваются родители для выяснения причины. В соответствии с санитарными правилами с целью предупреждения распространения заболевания в коллектив не принимаются новые дети, никого не переводят в другие коллективы.
В мэрии также перечислили профилактические мероприятия, которые проводятся в образовательных учреждениях. Помимо соблюдения температурного режима и дезинфекции, детям и сотрудникам рассказывают о личной гигиене, витаминизации третьих блюд витамином С.
— Кроме этого, во время подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом вводится ограничение или запрещение проведения массовых культурных, спортивных и других мероприятий. Персонал с клиническими проявлениями ОРВИ и гриппа не допускается к работе с детьми, — добавили в мэрии.
Накануне чиновники рассказали НГС, закроют ли в Новосибирске школы и детсады из-за коронавируса.
В эту субботу, 14 марта, стало известно, что результаты анализов двух жителей Кемерово на коронавирус положительные. Это подтвердило правительство Кузбасса. По сообщениям замруководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу Надежды Кутькиной, они заразились вирусом в Италии.
Всех туристов, которые возвращаются из других стран, теперь помещают на двухнедельный карантин. В такой ситуации оказалась и сибирячка Екатерина, отдыхавшая с мужем в Италии. Как всё было и почему Новосибирск, по мнению женщины, не готов к пандемии коронавируса, она откровенно рассказала НГС.
В советские времена это было обязательной процедурой перед входом в группу.
Хотя, нерадивые родители могут и парацетамольчика дитю запихнуть и отправить в сад. На работу же надо. Никто не думает о чужих детях.