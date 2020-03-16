По утрам в детсадах Новосибирска стали измерять температуру всем детям

Осмотр теперь проходят все дети без исключения — им измеряют температуру, а также осматривают зев Фото: Ирина Малыгина

Из-за пандемии коронавируса в новосибирских детских садах начали каждое утро измерять детям температуру. Об этом НГС рассказала мама одного из детей, который посещает детсад № 421 . Об аналогичных мерах профилактики говорят воспитатели и других детских садов. Вот такие сообщения некоторые получили в свои рабочие чаты в WhatsApp: «В связи с коронавирусной инфекцией, по приказу Министерства образования Новосибирской области от 13.03.2020, с понедельника всем сотрудникам учреждения при выходе на работу необходимо измерять своим личным электронным термометром температуру тела. Данные заносим в специально заведённую тетрадь. Поэтому прошу всех принести свой градусник. И выполнить приказ министерства. Оповестите своих младших воспитателей», — говорится в сообщении, которое распространяют воспитатели в чатах детских садов в WhatsApp.



«Постараемся никого не пропустить» Заведующая детсадом № 421 Татьяна Пашкович подтвердила информацию. По её словам, еще в пятницу, 13 марта, им поступил документ от санэпидстанции с просьбой до 14:00 каждого дня передавать сведения о температуре, заболевших детях и сотрудниках в администрацию города. А температуру они начали измерять детям раньше, ещё до указаний, как только заговорили о коронавирусе: — У нас есть все условия для этого, в том числе, в каждой группе есть электронные термометры. Постараемся никого не пропустить. Всё, что от нас зависит, постараемся сделать. Должно быть всё хорошо, если медицина хорошо сработает, а она это сделает в том случае, если частные клиники не будут давать справки, не посмотрев ребёнка.

Очередей, по её словам, нет, потому что детей приводят постепенно, по 6–8 человек. Термометры обрабатываются. Раньше в ясельной группе, куда ходят малыши до трёх лет, и так всегда измеряли температуру, а теперь из-за коронавируса начали так делать и ребятам более старшего возраста. Журнал с данными, у кого из детей и какая температура, всегда ведётся при карантине, например, при гриппе.



Что включает в себя детсадовский «утренний фильтр» В департаменте образовании мэрии Новосибирска журналисту НГС рассказали, что с началом эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ и осложнением ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, основные меры профилактики определены постановлениями главного государственного санитарного врача:

— Состояние здоровья обучающихся ежедневно контролируется при приёме детей в образовательных учреждениях Новосибирска. В дошкольных учреждениях организован утренний фильтр — термометрия, визуальный осмотр зева, результаты обследования регистрируются в установленном порядке. В общеобразовательных учреждениях дети с признаками заболевания направляются к медработнику, ставятся в известность родители. При отсутствии обучающихся на начало учебного дня обзваниваются родители для выяснения причины. В соответствии с санитарными правилами с целью предупреждения распространения заболевания в коллектив не принимаются новые дети, никого не переводят в другие коллективы.

