НОВАТ внезапно отменил балет «Спартак». В театре рассказали, связано ли это с коронавирусом

В Оперном театре Новосибирска отменили показ балета «Спартак». Представление должно было состоятся 2 апреля.
— В связи с поступающими запросами представителей СМИ об отмене балета «Спартак» 2 апреля 2020 года по причине распространения коронавируса COVID-19 сообщаем: спектакль отменён по причине проведения дополнительных технических и репетиционных мероприятий, связанных с предстоящими гастролями Большого театра и празднованием 75-летия НОВАТа. Театр приносит извинения зрителям за доставленные неудобства, — рассказали корреспонденту НГС пресс-секретарь НОВАТа Лия Цартлава.
В конце февраля НОВАТ объявил кастинг в балетную труппу — он состоится 19 апреля в Москве.