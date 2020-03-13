13 марта пятница
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 7/10
usd 74.03
eur 83.66
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 7/10
usd 74.03
eur 83.66

Все новости

Все новости
Развлечения

НОВАТ внезапно отменил балет «Спартак». В театре рассказали, связано ли это с коронавирусом

Балет не будут показывать 2 апреля

709
4 Обсудить

Поделиться

Балет должны были показать 2 апреля

Балет должны были показать 2 апреля

В Оперном театре Новосибирска отменили показ балета «Спартак». Представление должно было состоятся 2 апреля.

— В связи с поступающими запросами представителей СМИ об отмене балета «Спартак» 2 апреля 2020 года по причине распространения коронавируса COVID-19 сообщаем: спектакль отменён по причине проведения дополнительных технических и репетиционных мероприятий, связанных с предстоящими гастролями Большого театра и празднованием 75-летия НОВАТа. Театр приносит извинения зрителям за доставленные неудобства, — рассказали корреспонденту НГС пресс-секретарь НОВАТа Лия Цартлава.

В конце февраля НОВАТ объявил кастинг в балетную труппу — он состоится 19 апреля в Москве.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

НОВАТОперный театротмена балета
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

13 мар 2020 в 18:05

Не НОВАТ, а НГАТОиБ. Новатом собаку свою называйте.

Гость
13 мар 2020 в 18:08

Мы, мужики, балет на смотрим. Мы смотрим UFC.

Вовчик1955
13 мар 2020 в 18:07

Нам, новосибирцам, вообще пофигу на балет