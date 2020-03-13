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Криминал

Суд отправил в СИЗО экс-начальника правового управления мэрии Новосибирска

Романа Сальникова заключили под стражу

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Роман Сальников, по данным следствия, получил взятку в 100 тысяч рублей

Роман Сальников, по данным следствия, получил взятку в 100 тысяч рублей

Центральный районный суд Новосибирска сегодня, 13 марта, избрал меру пресечения бывшему начальнику управления нормативно-правовой работы мэрии города Роману Сальникову. Его отправили в СИЗО на два месяца.

— Избрана мера пресечения — заключение под стражу, — рассказали корреспонденту НГС в Центральном районном суде Новосибирска.

О задержании бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии стало известно вчера. Чуть позже следователи рассказали подробности уголовного дела, которое возбудили против экс-начальника правового управления мэрии Романа Сальникова — его подозревают в получении взятки.

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СИЗОвзяткаследователимэрия Новосибирска
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КОММЕНТАРИИ (15)

ЫЫЫ
13 мар 2020 в 17:18

Из-за 100 рубасов? Крутовато. Власти что-то скрывают...

Гостья
13 мар 2020 в 17:17

В нашей мэрии работы много.
Сажать, не пересажать.

с богаткова
13 мар 2020 в 17:16

когда уже будет официальная информация, тогда и будем высказывать свое мнение.