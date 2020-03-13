Суд отправил в СИЗО экс-начальника правового управления мэрии Новосибирска

Центральный районный суд Новосибирска сегодня, 13 марта, избрал меру пресечения бывшему начальнику управления нормативно-правовой работы мэрии города Роману Сальникову. Его отправили в СИЗО на два месяца.
— Избрана мера пресечения — заключение под стражу, — рассказали корреспонденту НГС в Центральном районном суде Новосибирска.
О задержании бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии стало известно вчера. Чуть позже следователи рассказали подробности уголовного дела, которое возбудили против экс-начальника правового управления мэрии Романа Сальникова — его подозревают в получении взятки.