SKODA Karoq подешевел за счёт новой комплектации

Теперь Karoq можно купить дешевле на 112 тысяч рублей Фото: SKODA

Компактный кроссовер SKODA Karoq, поступивший в продажу в середине февраля, стал доступен в базовой комплектации Active. Изначально модель предлагали только в более дорогих версиях — Ambition и Style. В новом исполнении автомобиль стоит от 1 миллиона 387 тысяч — по сравнению с комплектацией Ambition, которую отдают за миллион 499 тысяч, кроссовер подешевел на 112 тысяч рублей.

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Набор оборудования в начальной версии будет урезан. У самого простого «Карока» отсутствуют рейлинги на крыше, литые диски, очечник, Bluetooth, шторки безопасности, круиз-контроль с ограничителем скорости, поясничный подпор в передних сиденьях, салонное зеркало с автозатемнением, климат-контроль (есть кондиционер), задние парктроники, датчик дождя/света и некоторые другие фишки.

Но часть из этого всё же будет доступна для первых покупателей в бесплатном пакете First Edition или по немецкой традиции в качестве платных опций. Что в любом случае останется в базовом автомобиле, так это подогрев передних сидений, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя, контроль давления в шинах, датчик износа тормозных колодок, защита двигателя снизу, система курсовой устойчивости, кондиционер, а также аудиосистема с восемью динамиками.

Внутри Karoq несильно отличается от других моделей SKODA Фото: SKODA

Пока SKODA Karoq доступен только с 1,4-литровым турбомотором (150 л. с.) и передним приводом. При этом агрегат сочетается не с «роботом» DSG, а с классическим 8-ступенчатым «автоматом». С такой силовой установкой автомобиль развивает 100 км/ч за 8,8 секунды и расходует 6,3 литра на 100 километров в смешанном цикле.

Позже должны появиться модификации с более привычным для россиян атмосферным двигателем объемом 1,6 литра — и такие машины должны оказаться ещё дешевле. Также ожидаются версии с четырьмя ведущими колёсами.

Отличить Karoq от старшего Kodiaq можно по форме фонарей Фото: SKODA

Примерно в одно время с «Кароком» в России появился конкурент от корейцев — KIA Seltos. Кроссовер с 2,0-литровым мотором примерно той же мощности (149 л. с.) стоит немного дешевле «чеха» — от 1,35 миллиона рублей, но здесь будет стоять не «автомат», а вариатор. Самые простые «Селтосы» с 1,6-литровым двигателем (123 л. с.), «механикой» и передним приводом отдают за 1,1 миллиона.

