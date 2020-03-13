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В Тюмени сутки искали 12-летнего сына застройщика «Европейского берега» — он поругался с мамой и ушёл

Мальчик сам вернулся домой

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Волонтеры распечатали 1000 листовок&nbsp;

Волонтеры распечатали 1000 листовок 

В Тюмени почти сутки искали 12-летнего Ивана Круковского, который вечером 12 марта ушёл из дома и не вернулся. До пропажи мальчик поссорился с мамой.

Как сообщают наши коллеги из 72.RU, семья мальчика не состоит на учёте и благополучная. Ребёнок учится в гимназии № 21 и является сыном владельца компании «Брусника» Алексея Круковского от первого брака. Отец выехал в Тюмень из Екатеринбурга, где он живёт и ведёт бизнес.

За ночь и утро полицейские успели опросить знакомых и друзей пропавшего, но до сих пор не нашли его. Позже к поискам школьника подключились волонтеры «Лизы Алерт» и Следственный комитет.

Днем 13 марта мальчик сам пришел домой. Эту информацию подтвердили в пресс-службе городской полиции. Сейчас его везут вместе с мамой в отдел полиции, где будут опрашивать инспекторы ПДН.

Компания «Брусника» специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. В конце 2011 года Алексей Круковский купил новосибирский «Сибакадемстрой», и впоследствии компания стала выступать под общим брендом «Брусника». Одни из самых известных объектов, которые они построили в Новосибирске — это микрорайон «Европейский берег», ЖК «Панорама», квартал «На Декабристов».

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пропал ребенокбрусникасибакадемстрой
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КОММЕНТАРИИ (7)

13 мар 2020 в 16:08

Модные стали дети чуть- чего из дома бегут, как-будто их кто-то где-то ждет. Бестолковые, дома по любому лучше.

Знаю
13 мар 2020 в 16:03

Дети богатых родителей - самые несчастливые.

13 мар 2020 в 16:26

Молодой недоросль ... избалованный , что конфетку не дали ... мне вот он до фонаря ... пусть его родители воспитывают и дают правильные книги читать ... элита подрастающая ... тоже наверное станет депутатом и будет учить всех как нужно жить ...