В Тюмени сутки искали 12-летнего сына застройщика «Европейского берега» — он поругался с мамой и ушёл

В Тюмени почти сутки искали 12-летнего Ивана Круковского, который вечером 12 марта ушёл из дома и не вернулся. До пропажи мальчик поссорился с мамой.



Как сообщают наши коллеги из 72.RU, семья мальчика не состоит на учёте и благополучная. Ребёнок учится в гимназии № 21 и является сыном владельца компании «Брусника» Алексея Круковского от первого брака. Отец выехал в Тюмень из Екатеринбурга, где он живёт и ведёт бизнес.

За ночь и утро полицейские успели опросить знакомых и друзей пропавшего, но до сих пор не нашли его. Позже к поискам школьника подключились волонтеры «Лизы Алерт» и Следственный комитет.