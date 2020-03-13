В Тюмени сутки искали 12-летнего сына застройщика «Европейского берега» — он поругался с мамой и ушёл

В Тюмени почти сутки искали 12-летнего Ивана Круковского, который вечером 12 марта ушёл из дома и не вернулся. До пропажи мальчик поссорился с мамой.
Как сообщают наши коллеги из 72.RU, семья мальчика не состоит на учёте и благополучная. Ребёнок учится в гимназии № 21 и является сыном владельца компании «Брусника» Алексея Круковского от первого брака. Отец выехал в Тюмень из Екатеринбурга, где он живёт и ведёт бизнес.
За ночь и утро полицейские успели опросить знакомых и друзей пропавшего, но до сих пор не нашли его. Позже к поискам школьника подключились волонтеры «Лизы Алерт» и Следственный комитет.
Днем 13 марта мальчик сам пришел домой. Эту информацию подтвердили в пресс-службе городской полиции. Сейчас его везут вместе с мамой в отдел полиции, где будут опрашивать инспекторы ПДН.
Компания «Брусника» специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. В конце 2011 года Алексей Круковский купил новосибирский «Сибакадемстрой», и впоследствии компания стала выступать под общим брендом «Брусника». Одни из самых известных объектов, которые они построили в Новосибирске — это микрорайон «Европейский берег», ЖК «Панорама», квартал «На Декабристов».