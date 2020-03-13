«Я тебе пацан что ли 15-летний»: таксист обматерил пассажирку во время пробок — скандал закончился в полиции

Поездка в такси закончилась в отделе полиции Фото: читательница НГС, архив НГС

Накануне, 12 марта, поездка в такси для одной из жительниц Новосибирска закончилась в отделении полиции. Девушка сняла скандал в автомобиле на видео и написала заявление об угрозах со стороны водителя.

Анастасия (имя героини публикации изменено по её просьбе — Прим.ред.) рассказала о скандале на своей страничке в Instagram, но поговорить с корреспондентом НГС по телефону отказалась, сказав, что после происшествия чувствует себя очень плохо и не может разговаривать. Девушка вызвала такси вечером после работы, чтобы поехать к косметологу. Она переживала, что из-за пробок опоздает на приём.



— Таксист мне сказал: «Ехать будем долго». В принципе мы успевали по времени. Но я сказала: «Хорошо, что вы приехали», потому что машину долго не назначали. Он мне сказал в грубой форме: «Зачем вы мне это всё говорите». Получается как подразумевал: «Посиди, помолчи». Я потом просто ему сказала: «Зачем вы так грубо разговариваете, вы начали сами диалог, зачем вы так грубо одёргиваете?», — рассказала девушка о начале конфликта на своей страничке. Водитель после её слов стал кричать, рассказала Анастасия. Запись видео она включила почти сразу после начала конфликта. — Да мне *** чё ты вызвала, не нравится иди пешком тогда. Чё за ***, я тебе пацан что ли 15-летний — сидеть мне тут высказывать, — эти слова водителя среди прочего попали на видео.

— Он начал орать: «Я участник боевых действий. Я человек при погонах, а должен вас тут возить». У него была агрессия, потребовал, чтобы я вышла. Выйти посреди трассы? Я отказалась выходить: я трезвая, адекватная, а он мне начал хамить. У меня очень много видео, как он орал. Мне было реально страшно. Естественно, я начала звонить друзьям, подружкам. Он выбежал из машины, побежал к багажнику с криками, что со мной разберутся, — продолжила рассказ Анастасия.



В итоге они подъехали к отделению полиции. — Он материл меня при полицейских. Я уже, естественно, заплакала. Я ожидала, что они его пресекут. Они его одернули, только когда я опять запись включила, — объясняет девушка. Анастасия написала заявление в полицию, а также жалобу в сервис такси. По её словам, ответа она на данный момент ни от кого не получила. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что в отделение поступило заявление от пассажирки такси. — Заявление о конфликте с таксистом принято, зарегистрировано. Водитель установлен, опрошен. Сейчас проводится проверка. О нанесении каких-либо травм ни заявительница, ни водитель не заявляли, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области В пресс-службе Яндекс.Такси сообщили, что на данный момент проводят проверку инцидента. — Водитель допустил грубость по отношению к пользователю, поэтому до окончания разбирательства мы ограничили ему доступ к заказам сервиса, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Яндекс.Такси.