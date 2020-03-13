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Новосибирский автовокзал запустил рейс в город, которому больше 2 тысяч лет

Новое направление будет открыто 17 марта

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Ташкент — крупнейший город Центральной Азии. Численность населения столицы Узбекистана — больше 2,5 млн человек. Первое упоминание о Ташкенте датируется вторым веком до нашей эры

Ташкент — крупнейший город Центральной Азии. Численность населения столицы Узбекистана — больше 2,5 млн человек. Первое упоминание о Ташкенте датируется вторым веком до нашей эры

Новосибирский автовокзал — Главный запускает рейс до Ташкента: первые автобусы отправятся в столицу Узбекистана 17 марта.

— Рейс будет отправляться по вторникам и пятницам с Новосибирского автовокзала — Главного (Гусинобродское шоссе, 37/2). Стоимость билета 3 210 рублей, — сообщили в пресс-службе автовокзала. — Это новое направление. Когда мы открывали новый автовокзал, мы озвучивали планы по открытию нового направления — в Узбекистан.

Новый рейс будет обслуживать узбекский перевозчик. 51-местный автобус (марка Yutong) отправится 17 марта в 14:00. Пассажир проведёт в дороге 11,5 часа: прибытие в Ташкент — 18 марта в 01:40. Билеты можно купить в кассах автовокзала, а также на автостанциях.

В пресс-службе автовокзала отметили, что для безопасности пассажиров, для предотвращения распространения вирусных инфекций, принимаются меры: в кассовой зоне и в зале ожидания установили рециркуляторы для обеззараживания воздуха, в туалетах есть антисептики, уборку проводят со специальными средствами.

В 2018 году новосибирский автовокзал запустил рейс в Караганду, Темиртау и Красноярск.

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Ташкентновосибирский автовокзал
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КОММЕНТАРИИ (8)

13 мар 2020 в 16:47

Расстояние Новосибирск-Ташкент на автомобиле 2595 км. то есть автобус будет ехать со скоростью более 200 км/ч?

с богаткова
13 мар 2020 в 16:46

По службе много где приходилось бывать, объездил все города мира но в ташкенте еще не был.

Фото пользователя
13 мар 2020 в 16:46

В Ташкенте есть филиала предприятия моего, так что я рад открытию направления.