Новосибирский автовокзал запустил рейс в город, которому больше 2 тысяч лет

Ташкент — крупнейший город Центральной Азии. Численность населения столицы Узбекистана — больше 2,5 млн человек. Первое упоминание о Ташкенте датируется вторым веком до нашей эры

Новосибирский автовокзал — Главный запускает рейс до Ташкента: первые автобусы отправятся в столицу Узбекистана 17 марта.



— Рейс будет отправляться по вторникам и пятницам с Новосибирского автовокзала — Главного (Гусинобродское шоссе, 37/2). Стоимость билета 3 210 рублей, — сообщили в пресс-службе автовокзала. — Это новое направление. Когда мы открывали новый автовокзал, мы озвучивали планы по открытию нового направления — в Узбекистан.

Новый рейс будет обслуживать узбекский перевозчик. 51-местный автобус (марка Yutong) отправится 17 марта в 14:00. Пассажир проведёт в дороге 11,5 часа: прибытие в Ташкент — 18 марта в 01:40. Билеты можно купить в кассах автовокзала, а также на автостанциях.