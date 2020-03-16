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Страна и мир Фронтовой инстаграм

Военные фотографии заговорят: НГС ищет снимки для «Фронтового инстаграма»

У ваших дедушек и бабушек сохранились фото с войны? Присылайте нам!

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На фото — офицеры штаба фронта К. К. Рокоссовского в Берлине, <a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-50695991.html" target="_blank" class="_">их имена не сохранились</a>

На фото — офицеры штаба фронта К. К. Рокоссовского в Берлине, их имена не сохранились

Сегодня снимки военных лет все чаще остаются безымянными, и все меньше людей, которые могут рассказать об истории кадра и о людях на нём. К юбилею Победы и с вашей помощью мы запускаем «Фронтовой инстаграм», чтобы фотографии с Великой Отечественной войны и историю людей на них узнала вся страна.

Мы ищем самые разные фото: кадры с фронта, с заводов и фабрик, где тоже ковали победу, из госпиталей — но не просто «парадные», а живые, с сюжетом, историей, героями. Может быть, такие фотографии лежат в ваших семейных архивах, а вы или ваши родственники помнят их историю и готовы рассказать нам. Снимки мы обязательно опубликуем на сайте и добавим в отдельный аккаунт в Instagram.

Если у вас есть такие фотографии, напишите нам на редакционную почту NGS.RU или в мессенджеры по номеру +7 923–157–00–00 с пометкой «Фронтовой инстаграм». Страна должна увидеть историю и людей, благодаря которым случилась победа.

А пока посмотрите несколько снимков, которым тоже место в «Фронтовом инстаграме»:

Солдаты празднуют Победу в Германии, май 1945 года

Солдаты празднуют Победу в Германии, май 1945 года

Еще одно фото Николая Трифонова. Подборку его снимков из Берлина <a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-52973511.html" target="_blank" class="_">можно посмотреть здесь</a>

Еще одно фото Николая Трифонова. Подборку его снимков из Берлина можно посмотреть здесь

7 мая 1945 года, водитель грузовиков-заправщиков Василий Клименко <a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-52969711.html" target="_blank" class="_">на фоне разбитого Рейхстага</a>

7 мая 1945 года, водитель грузовиков-заправщиков Василий Клименко на фоне разбитого Рейхстага

Последний военный концерт Великой Отечественной войны — <a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-52951781.html" target="_blank" class="_">Лидия Русланова пела</a> на ступенях дымящегося Рейхстага

Последний военный концерт Великой Отечественной войны — Лидия Русланова пела на ступенях дымящегося Рейхстага

Это фото связист Борис Ваулин <a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-52964961.html" target="_blank" class="_">сделал в Берлине</a>

Это фото связист Борис Ваулин сделал в Берлине

Сыны полка Коля Жигачёв и Саша Лобанов работают на аппарате Морзе, <a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-52967101.html" target="_blank" class="_">лето 1944 года</a>

Сыны полка Коля Жигачёв и Саша Лобанов работают на аппарате Морзе, лето 1944 года

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День Победыфронтовикивоенные фотографииисторияфронтовой инстаграм
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КОММЕНТАРИИ (26)

Гость
16 мар 2020 в 09:24

Зачем?
Вы реально считаете, что фото ваших родственников военных лет, кому то интересны???
У меня вот нет фото моего погибшего деда, есть похоронка.
Есть его фото до войны.
А получается без фото он не воевал.

Пашинский
16 мар 2020 в 09:30

Хватит глумиться над погибшими. Им не до фоточек в инсте было. Оставьте в покое наших родных и близких, павших в боях. Остановите Победобесие

Гость
16 мар 2020 в 09:39

НГС,вам больше писать не о чем,стал не сайт а полное г...о и это очень печально!!!