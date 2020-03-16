Военные фотографии заговорят: НГС ищет снимки для «Фронтового инстаграма»

Сегодня снимки военных лет все чаще остаются безымянными, и все меньше людей, которые могут рассказать об истории кадра и о людях на нём. К юбилею Победы и с вашей помощью мы запускаем «Фронтовой инстаграм», чтобы фотографии с Великой Отечественной войны и историю людей на них узнала вся страна.
Мы ищем самые разные фото: кадры с фронта, с заводов и фабрик, где тоже ковали победу, из госпиталей — но не просто «парадные», а живые, с сюжетом, историей, героями. Может быть, такие фотографии лежат в ваших семейных архивах, а вы или ваши родственники помнят их историю и готовы рассказать нам. Снимки мы обязательно опубликуем на сайте и добавим в отдельный аккаунт в Instagram.
Если у вас есть такие фотографии, напишите нам на редакционную почту NGS.RU или в мессенджеры по номеру +7 923–157–00–00 с пометкой «Фронтовой инстаграм». Страна должна увидеть историю и людей, благодаря которым случилась победа.
А пока посмотрите несколько снимков, которым тоже место в «Фронтовом инстаграме»:
Зачем?
Вы реально считаете, что фото ваших родственников военных лет, кому то интересны???
У меня вот нет фото моего погибшего деда, есть похоронка.
Есть его фото до войны.
А получается без фото он не воевал.