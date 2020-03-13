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Расселено и подлежит сносу: рядом с площадью Калинина решили продать участок с общежитием

Когда здание общежития признали аварийным, это стало сюрпризом для жильцов

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Общежитие на улице Михаила Перевозчикова выставили на продажу — ранее его признали аварийным

Общежитие на улице Михаила Перевозчикова выставили на продажу — ранее его признали аварийным

Компания «Новосибирскжилстрой-2» выставила на продажу земельный участок по адресу Михаила Перевозчикова, 4 рядом с площадью Калинина — на нём расположено здание общежития компании.

Объявление появилось на портале N1.RU 12 марта. Площадь земельного участка — 3328 соток, на нём продавец предлагает построить многоэтажный жилой дом с административными помещениями или административное здание.

По данным публичной кадастровой карты, земля предназначена для объектов общественно-делового назначения. При кадастровой стоимости в 21,1 миллиона рублей участок продают за 88 миллионов рублей.

В объявлении указано, что общежитие уже расселено и готово к сносу

В объявлении указано, что общежитие уже расселено и готово к сносу

5-этажное здание общежития площадью 2,9 тысяч кв.м по кадастру стоит 179,5 миллиона рублей. В 2017 году его признали аварийным и решили расселить, что стало сюрпризом для жильцов. Сегодня в объявлении указано, что оно полностью расселено и подлежит сносу.

Представитель компании по указанному в объявлении номеру телефона отказался комментировать продажу, сообщив, что в уточнении информации «нет необходимости».

По градостроительным нормам, на участке сегодня можно построить здание высотой до 8 этажей. Но иногда владельцы земли добавляют к участку недостающую по нормативам площадь, чтобы возвести высотку — о том, как это происходит, НГС рассказывал ранее на этой неделе.

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продажа земли
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
13 мар 2020 в 16:23

Признание дома аварийным можно обнулить?

с богаткова
13 мар 2020 в 16:22

А я вспоминаю свою службу и нет не общежития, а - бараки и лай собак.

Фото пользователя
13 мар 2020 в 16:22

Общаги нужно запретить. Сейчас все могут купить квартиру в ипотеку.