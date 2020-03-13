Расселено и подлежит сносу: рядом с площадью Калинина решили продать участок с общежитием

По данным публичной кадастровой карты, земля предназначена для объектов общественно-делового назначения. При кадастровой стоимости в 21,1 миллиона рублей участок продают за 88 миллионов рублей.

Объявление появилось на портале N1.RU 12 марта. Площадь земельного участка — 3328 соток, на нём продавец предлагает построить многоэтажный жилой дом с административными помещениями или административное здание.

Компания «Новосибирскжилстрой-2» выставила на продажу земельный участок по адресу Михаила Перевозчикова, 4 рядом с площадью Калинина — на нём расположено здание общежития компании.

В объявлении указано, что общежитие уже расселено и готово к сносу

5-этажное здание общежития площадью 2,9 тысяч кв.м по кадастру стоит 179,5 миллиона рублей. В 2017 году его признали аварийным и решили расселить, что стало сюрпризом для жильцов. Сегодня в объявлении указано, что оно полностью расселено и подлежит сносу.



Представитель компании по указанному в объявлении номеру телефона отказался комментировать продажу, сообщив, что в уточнении информации «нет необходимости».



По градостроительным нормам, на участке сегодня можно построить здание высотой до 8 этажей. Но иногда владельцы земли добавляют к участку недостающую по нормативам площадь, чтобы возвести высотку — о том, как это происходит, НГС рассказывал ранее на этой неделе.

