Новосибирцы без Гоа: Индия приостановила выдачу виз из-за коронавируса — туристов будут вывозить

Авиакомпания AZUR air возила новосибирцев на Гоа Фото: Светлана Балаева

Сегодня, 13 марта, вступают в силу ограничения по выдаче туристических виз Республики Индия, о которых правительство страны заявило пару дней назад. Теперь новосибирцы не смогут полететь в отпуск в эту страну. Такое ограничение будет действовать до 15 апреля 2020 года.

На кого распространяются ограничения «Оперативный штаб Правительства Республики Индии по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 объявил о приостановке с 13 марта действия всех ранее выданных индийских виз, кроме дипломатических, служебных, рабочих и так называемых проектных», — говорится на сайте МИДа России.

Под ограничение, сделанное, чтобы остановить распространение коронавируса в стране, не попали дипломатические, официальные, рабочие визы, для обеспечения договорных обязательств, для сотрудников ООН и международных организаций. Кроме того, правительство Индии сообщило, что также с 13 марта все, в том числе граждане Индии, кто прибывает в страну из Китая, Италии, Ирана, Республики Корея, Франции, Испании и ФРГ, или те, кто посетил эти страны после 15 февраля 2020 года, помещаются в карантин на срок от 14 дней. — Учитывая вышеизложенное, Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туристские продукты в Индию, осуществить туристам замену данного направления на другие (альтернативные) направления, либо осуществить поиск иных решений, максимально учитывающих взаимные интересы обеих сторон, — сообщил Ростуризм. Туристов вывезут до 21 марта Пресс-секретарь Толмачёво Ирина Шавшина уточнила журналисту НГС, что из Новосибирска на Гоа в зимнем расписании значатся такие регулярные чартерные рейсы: 13 марта — авиакомпания AZUR air, 16 и 27 марта — Royal Flight. НГС отправил запросы в эти компании по поводу отмены этих рейсов.

Директор туристической компании «ОУШЕН-ТУР» Галина Кунцман пояснила, что во внутренней рассылке для туроператоров уже говорится об аннулировании рейсов, например, 13 и 25 марта. Она добавила, что это не очень критично, потому что туристический сезон закончен, заявок было мало.

«В соответствии с решением властей Индии о приостановке действия туристических виз, AZUR air с 12 марта отменяет все полётные программы в Гоа. По плану программы должны были завершиться в конце марта, однако ввозные больше выполняться не будут. Для возвращения на родину туристов, находящихся сейчас в Индии и прибывших в страну на рейсах AZUR air, авиакомпания совместно с партнёрами на туристическом рынке организует вывозные чартерные рейсы. Завершить вывоз туристов планируется 21 марта. Просим всех пассажиров, купивших туристические путевки в Испанию и Индию с перелетом рейсами AZUR air, обратиться за возвратом или переоформлением туров по месту их приобретения», — говорится на странице компании AZUR air в Facebook.