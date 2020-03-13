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Новосибирцы без Гоа: Индия приостановила выдачу виз из-за коронавируса — туристов будут вывозить

Индия ввела такое ограничение примерно на месяц

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Авиакомпания AZUR air возила новосибирцев на Гоа

Авиакомпания AZUR air возила новосибирцев на Гоа

Сегодня, 13 марта, вступают в силу ограничения по выдаче туристических виз Республики Индия, о которых правительство страны заявило пару дней назад. Теперь новосибирцы не смогут полететь в отпуск в эту страну. Такое ограничение будет действовать до 15 апреля 2020 года.

На кого распространяются ограничения

«Оперативный штаб Правительства Республики Индии по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 объявил о приостановке с 13 марта действия всех ранее выданных индийских виз, кроме дипломатических, служебных, рабочих и так называемых проектных», — говорится на сайте МИДа России.

Под ограничение, сделанное, чтобы остановить распространение коронавируса в стране, не попали дипломатические, официальные, рабочие визы, для обеспечения договорных обязательств, для сотрудников ООН и международных организаций.

Кроме того, правительство Индии сообщило, что также с 13 марта все, в том числе граждане Индии, кто прибывает в страну из Китая, Италии, Ирана, Республики Корея, Франции, Испании и ФРГ, или те, кто посетил эти страны после 15 февраля 2020 года, помещаются в карантин на срок от 14 дней.

— Учитывая вышеизложенное, Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туристские продукты в Индию, осуществить туристам замену данного направления на другие (альтернативные) направления, либо осуществить поиск иных решений, максимально учитывающих взаимные интересы обеих сторон, — сообщил Ростуризм.

Туристов вывезут до 21 марта

Пресс-секретарь Толмачёво Ирина Шавшина уточнила журналисту НГС, что из Новосибирска на Гоа в зимнем расписании значатся такие регулярные чартерные рейсы: 13 марта — авиакомпания AZUR air, 16 и 27 марта — Royal Flight. НГС отправил запросы в эти компании по поводу отмены этих рейсов.

Директор туристической компании «ОУШЕН-ТУР» Галина Кунцман пояснила, что во внутренней рассылке для туроператоров уже говорится об аннулировании рейсов, например, 13 и 25 марта. Она добавила, что это не очень критично, потому что туристический сезон закончен, заявок было мало.

«В соответствии с решением властей Индии о приостановке действия туристических виз, AZUR air с 12 марта отменяет все полётные программы в Гоа. По плану программы должны были завершиться в конце марта, однако ввозные больше выполняться не будут. Для возвращения на родину туристов, находящихся сейчас в Индии и прибывших в страну на рейсах AZUR air, авиакомпания совместно с партнёрами на туристическом рынке организует вывозные чартерные рейсы. Завершить вывоз туристов планируется 21 марта. Просим всех пассажиров, купивших туристические путевки в Испанию и Индию с перелетом рейсами AZUR air, обратиться за возвратом или переоформлением туров по месту их приобретения», — говорится на странице компании AZUR air в Facebook.

На сайте Royal Flight указано следующее:

«Власти Вьетнама и Индии ввели ограничения по въезду в свои страны и транзиту через них. Согласно нововведениям Индии, пассажиры, выехавшие из Китая позднее 15.01.2020, не могут въезжать в страну по Electronic Travel Authorization (E-Visa). Вьетнам же запрещает въезд в свою страну и транзит через нее тем пассажирам, у которых не прошло 14 дней после выезда из Китая».

Недавно выдачу виз ограничила и другая страна — Таиланд: НГС рассказал, на сколько туда смогут полететь новосибирцы. Больше новостей о коронавирусе читайте здесь.

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коронавирусвизыИндияМИД РФ
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КОММЕНТАРИИ (14)

Патриот
13 мар 2020 в 15:25

Отдыхать надо только в Крыму и Сочи, что за россияне такие несознательные, вечно бы им по забугорьям разъезжать!

Фото пользователя
13 мар 2020 в 15:19

В Индии и без коронавируса антисанитария. Не поехала бы туда даже бесплатно.

Фото пользователя
13 мар 2020 в 15:12

Если у вас насморк и мокрота при простуде, вы не можете быть носителем коронавирусной инфекции.

Коронавирусная пневмония - это сухой кашель без насморка. Это самый простой способ определить, какая у вас инфекция.

Чувствителен к термической обработке. Погибает мгновенно при температуре выше 56°С и в течение 15 минут при температуре выше 37°С.

Совет врача по коронавирусу:

1. Вирус достаточно большой по размеру (диаметр ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому обычная мед. маска в принципе может его отфильтровать.

Если заражённый чихает перед вами или пройдет на расстоянии до 3 метров от вас, замедлите шаг и зараза просто упадёт на землю, летать она не может.

2. Если вирус попал на поверхность металла, он проживёт не менее 12 часов.

Поэтому, если вы соприкоснулись с какой-либо металлической поверхностью, тщательно вымойте руки с мылом.

3. Вирус может оставаться активным на ткани в течение 6-12 часов. Обычный стиральный порошок должен убить вирус. Зимнюю одежду достаточно просушить на солнце, чтобы убить вирус.

О симптомах непосредственно самого заболевания, - пневмонии, вызванной коронавирусом:

1. После проникновения в горло может появиться сухость горла, которая встречается при ангине. Продлится 3-4 дня.