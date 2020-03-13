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Ремонтировать нельзя: детсад на Широкой неделями заливает из-за протекающей крыши

Заведующая детским садом рассказала, почему сложилась такая ситуация

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По словам родителей, такие потопы случаются в садике периодически и длятся около 2 недель

По словам родителей, такие потопы случаются в садике периодически и длятся около 2 недель

В детском саду №176 на улице Широкой в Ленинском районе Новосибирска всю зиму протекает крыша.

— Группа в детском саду течёт. Утром наполняются полные вёдра. Вода уже и на первом этаже. В группе сырость. На видео видно, как вода капает постоянно, — рассказала одна из мам, Ольга. — Это всю зиму периодически происходит. Первый раз это было в декабре или в январе, неделю или две. Везде вёдра, пройти невозможно, подтекает под линолеум и течёт на первый этаж. Потом почистили снег — прошло, сейчас опять, весь пол и потолок желтые, — описала ситуацию женщина, чей ребёнок посещает этот сад.

Как объяснила корреспонденту НГС заведующая детским садом Людмила Рубцова, первый раз крыша начала подтекать в январе, во время первой оттепели. По словам заведующей, периодически сотрудники детского сада счищают снег с крыши, несмотря на то, что это небезопасно.

Рубцова рассказала, что у здания детского сада мягкая кровля, поэтому зимой его ремонтировать нельзя. К ремонту планируют приступить зимой. Заведующая добавила, что подтапливает только одну группу садика.

НГС отправил запрос в мэрию по ситуации.

В начале февраля НГС рассказывал о другом проблемном детском саде — в саду №242 на Титова тогда ввели режим ЧС и начали ремонт.

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детский садпотоп
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
13 мар 2020 в 13:07

Не бояре, потерпят!

Юлия
13 мар 2020 в 13:06

Садик самый грустный наверное во всем городе. Заведующей совершенно ничего не надо, только свое место бдит! Детей кормят отвратительно, группы в плачевном состоянии, среди воспитателей текучка невообразимая. А администрации ленинской видимо не до этого....

Марти
13 мар 2020 в 13:02

Так нельзя ремонтировать зимой, или все таки зимой отремонтируют?