Ремонтировать нельзя: детсад на Широкой неделями заливает из-за протекающей крыши

По словам родителей, такие потопы случаются в садике периодически и длятся около 2 недель

— Группа в детском саду течёт. Утром наполняются полные вёдра. Вода уже и на первом этаже. В группе сырость. На видео видно, как вода капает постоянно, — рассказала одна из мам, Ольга. — Это всю зиму периодически происходит. Первый раз это было в декабре или в январе, неделю или две. Везде вёдра, пройти невозможно, подтекает под линолеум и течёт на первый этаж. Потом почистили снег — прошло, сейчас опять, весь пол и потолок желтые, — описала ситуацию женщина, чей ребёнок посещает этот сад.

В детском саду №176 на улице Широкой в Ленинском районе Новосибирска всю зиму протекает крыша.

Как объяснила корреспонденту НГС заведующая детским садом Людмила Рубцова, первый раз крыша начала подтекать в январе, во время первой оттепели. По словам заведующей, периодически сотрудники детского сада счищают снег с крыши, несмотря на то, что это небезопасно.

Рубцова рассказала, что у здания детского сада мягкая кровля, поэтому зимой его ремонтировать нельзя. К ремонту планируют приступить зимой. Заведующая добавила, что подтапливает только одну группу садика.



НГС отправил запрос в мэрию по ситуации.

В начале февраля НГС рассказывал о другом проблемном детском саде — в саду №242 на Титова тогда ввели режим ЧС и начали ремонт.