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Дороги и транспорт

Cкорая помощь въехала в сугроб и легла набок на Ватутина

На место выехал экипаж ГИБДД

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По словам очевидцев, карета скорой въехала в сугроб

По словам очевидцев, карета скорой въехала в сугроб

Утром 13 марта в Ленинском районе Новосибирска, около дома на Ватутина, 13, перевернулась машина скорой помощи. Машина с надписью Ambulance легла набок на проезжей части и затруднила проезд по улице.

Как сообщил очевидец Михаил, карета скорой помощи въехала в сугроб, после этого перевернулась.

Информацию об этом подтвердили в ГИБДД по Новосибирской области. Там добавили, что информации о пострадавших не поступало, а на место выехал экипаж.

— Я не могу сказать, чья это скорая помощь, у нас нет лишних надписей на государственных [машинах], — отметила главный врач новосибирской скорой помощи Ирина Большакова.

Перевернувшаяся машина спровоцировала затор&nbsp;

Перевернувшаяся машина спровоцировала затор 

Авария случилась на Ватутина, 13

Авария случилась на Ватутина, 13

Недавно мы писали про то, как машина скорой помощи застряла в снегу, когда выезжала от больного с температурой. Вытащить машину помог глава Первомайского района.

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дтппробкаскорая помощь
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КОММЕНТАРИИ (2)

13 мар 2020 в 11:53

Неудивительно, столько снега кругом, хорошо хоть без жертв.

13 мар 2020 в 11:53

Наверно водитель пьяный был. Этих скорых вообще надо всех срочно на допрос и проверять каждый раз. Быстрые как понос.