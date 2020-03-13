Cкорая помощь въехала в сугроб и легла набок на Ватутина

Утром 13 марта в Ленинском районе Новосибирска, около дома на Ватутина, 13, перевернулась машина скорой помощи. Машина с надписью Ambulance легла набок на проезжей части и затруднила проезд по улице.



Как сообщил очевидец Михаил, карета скорой помощи въехала в сугроб, после этого перевернулась.

Информацию об этом подтвердили в ГИБДД по Новосибирской области. Там добавили, что информации о пострадавших не поступало, а на место выехал экипаж.

— Я не могу сказать, чья это скорая помощь, у нас нет лишних надписей на государственных [машинах], — отметила главный врач новосибирской скорой помощи Ирина Большакова.