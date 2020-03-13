Группа Little Big представила песню, с которой поедет на Евровидение. Вам она понравилась?

Питерская группа Little Big исполнила песню, с которой в мае выступит от России на конкурсе «Евровидение-2020». Премьера клипа на трек UNO состоялась в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале в четверг, 12 марта.



О том, что панк-рейв-группа Little Big полетит на музыкальный конкурс в голландский Роттердам, стало известно в начале марта. За эти дни коллектив успел снять клип на свою новую песню UNO. Как рассказал фронтмен группы Илья Прусикин в эфире радио NJD, это композиция в жанре рок-диско, или метал-диско, с бразильскими мотивами.