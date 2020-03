Группа Little Big представила песню, с которой поедет на Евровидение. Вам она понравилась?

О том, что панк-рейв-группа Little Big полетит на музыкальный конкурс в голландский Роттердам, стало известно в начале марта . За эти дни коллектив успел снять клип на свою новую песню UNO. Как рассказал фронтмен группы Илья Прусикин в эфире радио NJD, это композиция в жанре рок-диско, или метал-диско, с бразильскими мотивами.

Питерская группа Little Big исполнила песню, с которой в мае выступит от России на конкурсе «Евровидение-2020». Премьера клипа на трек UNO состоялась в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале в четверг, 12 марта.

Музыканты Little Big придумали также новые движения — видимо, для очередного танцевального челленджа. Выглядят они не так интересно, как в клипе Skibidi: сначала нужно держать в руках невидимое яблоко, а потом двигать коленями. Но фишка танца в том, что его надо исполнять в брюках клеш. Тогда это действительно смотрится эффектно и стильно.

Судя по всему, Little Big собираются вернуть в моду брюки клеш

А это забавный боец, который танцевал с Little Big

Также на радио NJD музыканты признались, что написали песню UNO на отдыхе за один день и не рассчитывали, что она попадет на Евровидение. Напомним, конкурс пройдет с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме.

В России о группе Little Big из Санкт-Петербурга узнали в 2013 году, когда она выпустила на YouTube клип на песню Every Day I’m Drinking. За несколько лет существования Little Big стала очень популярна в Европе — и только потом в России. Сейчас ее клипы собирают миллионы просмотров.