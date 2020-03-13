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Культура

Группа Little Big представила песню, с которой поедет на Евровидение. Вам она понравилась?

Композицию UNO музыканты написали за один день

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Песня&nbsp;UNO — смесь диско, рока и бразильских мотивов

Песня UNO — смесь диско, рока и бразильских мотивов

Питерская группа Little Big исполнила песню, с которой в мае выступит от России на конкурсе «Евровидение-2020». Премьера клипа на трек UNO состоялась в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале в четверг, 12 марта.

О том, что панк-рейв-группа Little Big полетит на музыкальный конкурс в голландский Роттердам, стало известно в начале марта. За эти дни коллектив успел снять клип на свою новую песню UNO. Как рассказал фронтмен группы Илья Прусикин в эфире радио NJD, это композиция в жанре рок-диско, или метал-диско, с бразильскими мотивами.

Музыканты Little Big придумали также новые движения — видимо, для очередного танцевального челленджа. Выглядят они не так интересно, как в клипе Skibidi: сначала нужно держать в руках невидимое яблоко, а потом двигать коленями. Но фишка танца в том, что его надо исполнять в брюках клеш. Тогда это действительно смотрится эффектно и стильно.

Судя по всему, Little Big собираются вернуть в моду брюки клеш

Судя по всему, Little Big собираются вернуть в моду брюки клеш

А вот и движения с невидимым яблоком

А вот и движения с невидимым яблоком

А это забавный боец, который танцевал с&nbsp;Little Big

А это забавный боец, который танцевал с Little Big

Также на радио NJD музыканты признались, что написали песню UNO на отдыхе за один день и не рассчитывали, что она попадет на Евровидение. Напомним, конкурс пройдет с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме.

В России о группе Little Big из Санкт-Петербурга узнали в 2013 году, когда она выпустила на YouTube клип на песню Every Day I’m Drinking. За несколько лет существования Little Big стала очень популярна в Европе — и только потом в России. Сейчас ее клипы собирают миллионы просмотров.

Понравилась песня для Евровидения от Little Big?

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    видеоклипЕвровидениеLittle Big"Вечерний Ургант"
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    КОММЕНТАРИИ (16)

    13 мар 2020 в 11:30

    Была в свое время группа Aqua, вот очень похоже.

    Фото пользователя
    13 мар 2020 в 11:33

    да...это именно для евровидения...то что надо, в свете образа последних победителей, они впишутся))

    гость
    13 мар 2020 в 11:31

    Почему половине людей не нравится, лучше Бузову, да?