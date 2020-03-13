Будут искать пьяных байкеров и брошенные мотоциклы — автоинспекторы готовятся к рейду перед мотосезоном

— По итогам 2019 года на территории региона зарегистрировано 70 ДТП с участием водителей мототранспорта, в которых 10 человек погибло и 82 получили травмы различной степени тяжести. Особую озабоченность вызывают ДТП с участием водителей мототранспорта, находящихся в состоянии опьянения. Не прекращаются факты управления мототранспортом несовершеннолетними детьми, не имеющими права управления транспортными средствами, — объяснили в ГИБДД Новосибирской области, почему решили запустить акцию.

В Новосибирской области объявили о начале акции «Мотоциклист» — автоинспекторы будут искать пьяных байкеров и незарегистрированные мотоциклы.

Рейд стартует 16 марта и будет проходить в два этапа.

С 16 марта по 30 апреля автоинспекторы с другими службами будут искать брошенные и незарегистрированные мотоциклы, а также проводить воспитательные беседы с участниками дорожного движения.

С 1 мая по 31 октября автоинспекторы будут ловить на дороге байкеров, нарушающих ПДД, а также водителей скутеров и мопедов.

Новосибирские байкеры планируют отмечать традиционное открытие мотосезона намного позже мероприятий ГИБДД.

— Планируем наши традиционные мероприятия предварительно в конце мая. Точная дата будет известна позже, — рассказал корреспонденту НГС о маршруте колонны президент мотоклуба «99% МС» Константин Нельзин.

В прошлом году семейная пара байкеров, Константин Нельзин и Людмила Агадецкая, отправилась за тысячи километров от Новосибирска, чтобы побывать на Кавказе. Путешественники рассказали корреспонденту НГС, как столкнулись с вымогательством на дорогах и почему не могли поесть ни в одном дагестанском кафе.

