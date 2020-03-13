«Реально классные ребята!» За 10 дней новосибирцы выдвинули почти 5000 компаний на «Народную премию НГС»

Первый этап «Народной премии НГС» стартовал 2 марта: за это время новосибирцы выдвинули почти 5000 компаний на звание лучшего бизнеса города. Заявки принимаются на специальном сайте премии до 10 апреля.

В этом году премия пройдёт в третий раз. Часто новосибирцы оставляют комментарии, чтобы объяснить, почему именно они выбирают ту или иную компанию. Например, к номинации «Салон красоты и барбершоп года»: «Реально классные ребята! Всё по красоте».

— Мастера — настоящие профессионалы своего дела! Каждый раз выхожу из салона красоточкой и собираю тонну комплиментов! Отдельно хотелось бы подчеркнуть мастерство парикмахеров — они с энтузиазмом поддержат самые дерзкие идеи и предложат что-нибудь своё, несомненно, крутое и стильное. Раньше я была в вечном поиске салона, где мне бы сделали круто и так, как я хочу, — пишет читательница о салоне красоты, который ей нравится.