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Бизнес Народная премия НГС

«Реально классные ребята!» За 10 дней новосибирцы выдвинули почти 5000 компаний на «Народную премию НГС»

Какая кофейня лучшая? А стоматология? В каком ЖК лучше селиться? Предлагайте и вы свои варианты

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Церемония награждения победителей третий год подряд будет проходить на сцене оперного театра

Церемония награждения победителей третий год подряд будет проходить на сцене оперного театра

Первый этап «Народной премии НГС» стартовал 2 марта: за это время новосибирцы выдвинули почти 5000 компаний на звание лучшего бизнеса города. Заявки принимаются на специальном сайте премии до 10 апреля.

В этом году премия пройдёт в третий раз. Часто новосибирцы оставляют комментарии, чтобы объяснить, почему именно они выбирают ту или иную компанию. Например, к номинации «Салон красоты и барбершоп года»: «Реально классные ребята! Всё по красоте».

— Мастера — настоящие профессионалы своего дела! Каждый раз выхожу из салона красоточкой и собираю тонну комплиментов! Отдельно хотелось бы подчеркнуть мастерство парикмахеров — они с энтузиазмом поддержат самые дерзкие идеи и предложат что-нибудь своё, несомненно, крутое и стильное. Раньше я была в вечном поиске салона, где мне бы сделали круто и так, как я хочу, — пишет читательница о салоне красоты, который ей нравится.

На данный момент тройка лидеров среди номинаций по количеству проголосовавших выглядит так: «Салон красоты и барбершоп года» — 822 предложения, «Кофейня и кондитерская года» — 712, «Стоматологический центр года» — 555.

— Доброе утро, добрый день или добрый вечер — это когда есть возможность заглянуть в любимую кофейню и взять ароматный напиток! Бариста — умницы, всегда помогут с выбором и приготовят вкуснятину. Единственное место в городе, где я неоднократно получала седьмой кофе в подарок, — так описывает читатель любимую кофейню.

Кстати, на четвёртом месте с небольшим отрывом расположилась новая номинация этого года, в которой новосибирцы выбирают лучший бар, — уже прислали 552 заявки:

— Самый светлый, самый уютный, самый любимый бар нашего города! Супердружелюбные бармены, лучшее пиво, крутые игры и отпадные вечеринки! — перечисляет компоненты успеха для бара читатель.

В этом году голосование будет идти по следующим номинациям:

  • «Супермаркет года»;
  • «Салон красоты и барбершоп года»;
  • «Фитнес-центр года»;
  • «Жилой комплекс года»;
  • «Кофейня и кондитерская года»;
  • «Банный комплекс и SPA-центр года»;
  • «Банк года»;
  • «Стоматологический центр года»;
  • «Бар года»;
  • «Открытие года»
  • «Бизнес года» (победителя в этой номинации, в отличии от остальных, выбирает редакция НГС).

После того как все предложат своих претендентов, стартует второй этап — 11–12 апреля мы сформируем шорт-лист и наградим компании, которые туда попали, специальными дипломами. А потом уже начнётся голосование, в котором вы решаете, кто же достоин быть главным в своей номинации, — с 13 апреля по 21 мая. А 22 мая мы на сцене НОВАТа Иван Ургант и Екатерина Скулкина назовут имена победителей.

Финалисты второй премии в этом году не участвуют, а входят в экспертный совет. Подробнее о изменённых правилах можете прочитать здесь, а также — все новости по теме.

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Народная премия НГСбизнесноминации
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КОММЕНТАРИИ (18)

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13 мар 2020 в 12:23

Рекламировать свою контору на нгс - только позориться. Вменяемый собственник этого делать не будет никогда.

За Ходорковского!
13 мар 2020 в 12:18

Стоит только написать комментарий в поддержку пострадавшего, так сразу есть реакция в СМИ, а как про бардак в НСО и Новосибирске - так молчание. Высудил в Гаагском суде с России 50 млд $, справедливость восторжествовала. А вот будет ли народ на премии НГС или будут снова полупустые места - зависит от источника новости про 6 причин нервного срыва у школьника - совпадение или составляющая того самого бардака, из-за которого радуешься за победу Ходорковского. Если бы в качестве губернатора в НСО был представитель Ходорковского, у нас был бы порядок.

Фото пользователя
13 мар 2020 в 12:08

Статьи не читаю. Достаточно заголовка и картинок. Напоминаю -написание комментов НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СЛОЖНОЙ ФОРМОЙ МОЗГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Это настолько просто . Если ты рожаешь по комменту в день -ЭТО ПЛОХО