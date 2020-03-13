«Реально классные ребята!» За 10 дней новосибирцы выдвинули почти 5000 компаний на «Народную премию НГС»

Первый этап «Народной премии НГС» стартовал 2 марта: за это время новосибирцы выдвинули почти
В этом году премия пройдёт в третий раз. Часто новосибирцы оставляют комментарии, чтобы объяснить, почему именно они выбирают ту или иную компанию. Например, к номинации «Салон красоты и барбершоп года»: «Реально классные ребята! Всё по красоте».
— Мастера — настоящие профессионалы своего дела! Каждый раз выхожу из салона красоточкой и собираю тонну комплиментов! Отдельно хотелось бы подчеркнуть мастерство парикмахеров — они с энтузиазмом поддержат самые дерзкие идеи и предложат что-нибудь своё, несомненно, крутое и стильное. Раньше я была в вечном поиске салона, где мне бы сделали круто и так, как я хочу, — пишет читательница о салоне красоты, который ей нравится.
На данный момент тройка лидеров среди номинаций по количеству проголосовавших выглядит так: «Салон красоты и барбершоп года» — 822 предложения, «Кофейня и кондитерская года» — 712, «Стоматологический центр года» — 555.
— Доброе утро, добрый день или добрый вечер — это когда есть возможность заглянуть в любимую кофейню и взять ароматный напиток! Бариста — умницы, всегда помогут с выбором и приготовят вкуснятину. Единственное место в городе, где я неоднократно получала седьмой кофе в подарок, — так описывает читатель любимую кофейню.
Кстати, на четвёртом месте с небольшим отрывом расположилась новая номинация этого года, в которой новосибирцы выбирают лучший бар, — уже прислали 552 заявки:
— Самый светлый, самый уютный, самый любимый бар нашего города! Супердружелюбные бармены, лучшее пиво, крутые игры и отпадные вечеринки! — перечисляет компоненты успеха для бара читатель.
В этом году голосование будет идти по следующим номинациям:
- «Супермаркет года»;
- «Салон красоты и барбершоп года»;
- «Фитнес-центр года»;
- «Жилой комплекс года»;
- «Кофейня и кондитерская года»;
- «Банный комплекс и SPA-центр года»;
- «Банк года»;
- «Стоматологический центр года»;
- «Бар года»;
- «Открытие года»
- «Бизнес года» (победителя в этой номинации, в отличии от остальных, выбирает редакция НГС).
После того как все предложат своих претендентов, стартует второй этап — 11–12 апреля мы сформируем шорт-лист и наградим компании, которые туда попали, специальными дипломами. А потом уже начнётся голосование, в котором вы решаете, кто же достоин быть главным в своей номинации, — с 13 апреля по 21 мая. А 22 мая мы на сцене НОВАТа Иван Ургант и Екатерина Скулкина назовут имена победителей.
Финалисты второй премии в этом году не участвуют, а входят в экспертный совет. Подробнее о изменённых правилах можете прочитать здесь, а также — все новости по теме.