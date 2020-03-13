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Весна

Под Новосибирском посреди дороги сделали снегоотвал. Жителям приходится лезть на гору, чтобы перейти улицу

Снежная гора перекрыла дорогу к магазину и остановке

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Так жителям села приходится добираться до другой стороны улицы&nbsp;

Так жителям села приходится добираться до другой стороны улицы 

В селе Каменка Новосибирского района на дороге свалили кучу снега. Теперь часть жителей с трудом могут добраться магазина и остановки — приходится перелазить через снежную гору.

— 10 марта, на улице Полевая, трактор чистил дорогу и сделал снежный отвал у дома 8. Перегородил проезд и проход по улице. Снежный отвал до сих пор не убрали, — рассказала жительница села Елена.

По словам Елены, гора выросла на отрезке дороги между улицами Верхний Салаир и Нижний Салаир. Для многих жителей это Это дорога до магазина и остановки. Кроме того, снег перегородил круговой проезд по ул.Полевая и проход к озеру.

— Многие жители вдоль озера ходят в магазин к новым многоэтажным домам. Дорога и проезд перекрыт, — рассказала женщина. Более того, жильцы опасаются, что из-за снегоотвала их дома может подтопить, — В зоне затопления дома 6, 8, 10, 12, 14а, и другие. Снега очень много, к озеру идёт спуск. Талой снежной воде, которая бежит сверху, некуда течь, этот отвал будет мешать проходу воды, — высказала опасения Елена.

По словам Елены, жители села звонили в сельсовет и единую дежурно-диспетчерскую службу.

Снег свалили около дома №8 (на скриншоте серым)&nbsp;

Снег свалили около дома №8 (на скриншоте серым) 

С проблемами с уборкой снега сталкиваются не только жители области, но и горожане. Иногда жители пытаются решать проблему самостоятельно. Например, пробивают ступеньки в заснеженных дорогах или скидываются, чтобы очистить придомовую территорию.

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уборка снегансообластьНовосибирский район
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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
13 мар 2020 в 09:20

Таганрогский переулок завален такой же кучей.

Фото пользователя
13 мар 2020 в 09:17

Миленько...В детстве игра была такая-сопка.