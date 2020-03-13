Под Новосибирском посреди дороги сделали снегоотвал. Жителям приходится лезть на гору, чтобы перейти улицу

В селе Каменка Новосибирского района на дороге свалили кучу снега. Теперь часть жителей с трудом могут добраться магазина и остановки — приходится перелазить через снежную гору.
— 10 марта, на улице Полевая, трактор чистил дорогу и сделал снежный отвал у дома 8. Перегородил проезд и проход по улице. Снежный отвал до сих пор не убрали, — рассказала жительница села Елена.
По словам Елены, гора выросла на отрезке дороги между улицами Верхний Салаир и Нижний Салаир. Для многих жителей это Это дорога до магазина и остановки. Кроме того, снег перегородил круговой проезд по ул.Полевая и проход к озеру.
— Многие жители вдоль озера ходят в магазин к новым многоэтажным домам. Дорога и проезд перекрыт, — рассказала женщина. Более того, жильцы опасаются, что из-за снегоотвала их дома может подтопить, — В зоне затопления дома 6, 8, 10, 12, 14а, и другие. Снега очень много, к озеру идёт спуск. Талой снежной воде, которая бежит сверху, некуда течь, этот отвал будет мешать проходу воды, — высказала опасения Елена.
По словам Елены, жители села звонили в сельсовет и единую дежурно-диспетчерскую службу.
С проблемами с уборкой снега сталкиваются не только жители области, но и горожане. Иногда жители пытаются решать проблему самостоятельно. Например, пробивают ступеньки в заснеженных дорогах или скидываются, чтобы очистить придомовую территорию.