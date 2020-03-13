Под Новосибирском посреди дороги сделали снегоотвал. Жителям приходится лезть на гору, чтобы перейти улицу

В селе Каменка Новосибирского района на дороге свалили кучу снега. Теперь часть жителей с трудом могут добраться магазина и остановки — приходится перелазить через снежную гору.

— 10 марта, на улице Полевая, трактор чистил дорогу и сделал снежный отвал у дома 8. Перегородил проезд и проход по улице. Снежный отвал до сих пор не убрали, — рассказала жительница села Елена.

По словам Елены, гора выросла на отрезке дороги между улицами Верхний Салаир и Нижний Салаир. Для многих жителей это Это дорога до магазина и остановки. Кроме того, снег перегородил круговой проезд по ул.Полевая и проход к озеру.