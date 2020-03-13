«Не ближе метра друг к другу»: как семья из Новосибирска застряла в закрытом городе в Италии

Несмотря на опасность семья всё же решила отправиться в путешествие Фото: Вадим Скобелев

Коронавирус расползается по миру. Пока по-настоящему серьезная ситуация только в Китае, Иране и Италии, хотя ВОЗ уже официально признала распространение коронавируса нового типа пандемией. Корреспондент НГС поговорила с семьей новосибирцев, которые решились на путешествие в Италию, несмотря на риски и рекомендации не посещать страну. Они рассказали, как чувствуют себя в закрытом городе и боятся ли итальянцы вируса. Семья Скобелевых — папа, мама и двое детей 5-ти и 3-х лет — купила билеты в итальянских город Комо еще в январе. Поездка выпадала на 2 марта. В конце февраля, как раз когда были готовы визы, стало известно, что вирус проник на территорию Италии.

— Как раз началась вся суета. Кучу новостей смотрели. Изначально планировали поехать на несколько месяцев. Даже когда выезжали и понимали, что есть вероятность, что границы заблокируют и не дадут выехать, все равно думали: ладно, пока мы здесь, дай бог, что все разрешится, — рассказывает Вадим Скобелев. Семья приняла решение лететь. Мужчина уточнил, что единственная проверка на коронавирус была уже в аэропорту Милана. Кроме пассажиров самолета никто из итальянцев не носил маски. — Пока ехали до Комо одна местная девушка немного рассказала про ситуацию — что тут не столько вирус, сколько паника у людей. В Комо не было ни одного заразившегося, но уже начали с полок в магазинах сметать все продукты, просто потому что смотрят новости. Но когда мы впервые пошли в магазин, народу было полно, на полках всего полно — видимо, шумиха прошла. Первое время в масках всей семьей ходили, потом поняли, что как-то ненормально мы смотримся на общем фоне, как будто мы новостей пересмотрели. Соответственно, сняли маски, начали просто спокойно гулять, — смеется Вадим.

По его словам, сейчас туристов в Комо стало заметно меньше по сравнению с предыдущей неделей. В городе ввели ограничения на въезд и на выезд, а также передвижение внутри. Местных жителей смущают лишь неудобства из-за этих нововведений. Согласно объявлениям, которые развешивают по всему городу, его территория останется закрытой до 3 апреля. Местные дети перестали ходить в школы из-за карантина, взрослые не могут поехать на работу в город по соседству. — Сегодня я тоже ходил в магазин — встречается все больше людей в масках. Раньше их не было. Нагнетают обстановку объявления на кафе, во всех общественных местах. Мол, очередь не ближе метра друг к другу. Возле аптек тоже очереди, и все выполняют эти требования — между людьми метр-полтора. В кафе нельзя зайти больше, чем установленным по распорядку количеством людей. На крупных торговых центрах, всяких офисах, бутиках и так далее так и написано, что закрыто до 3 апреля. А более-менее маленькие кафешки функционируют в ограниченном режиме, — пояснил НГС новосибирец.

Люди соблюдают дистанции в очереди в местную аптеку Фото: Вадим Скобелев