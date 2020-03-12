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Путин дал госнаграды пяти жителям Новосибирской области

Указ опубликован на сайте правовой информации

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В список попали пять человек из Новосибирской области

В список попали пять человек из Новосибирской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали пять человек из Новосибирской области.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил директор филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Западно-Сибирской железной дороге Николай Долгих. Также этой медалью президент наградил машиниста крана восстановительного поезда на станции Карасук дирекции аварийно-восстановительных средств Западно-Сибирской железной дороги Юрия Костина.

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Наталье Салимовой, которая работает учителем русского языка и литературы в «Гимназии №1 имени А.Л. Кузнецовой» Куйбышевского района.

Кроме того, в список отличившихся новосибирцев попал ведущий инженер по эксплуатации технических средств Новосибирского регионального центра связи Новосибирской дирекции связи Центральной станции связи Алексей Пахоменко. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации» за заслуги в развитии и совершенствовании современных средств связи и многолетнюю добросовестную работу.

За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную службу почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено Алексею Коробову, который работает водителем троллейбуса.

В конце февраля Владимир Путин дал государственные награды троим жителям Новосибирска.

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указ президентаВладимир Путин
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