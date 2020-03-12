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Здоровье Китайский коронавирус

Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год

Такое решение приняли в УЕФА из-за пандемии коронавируса

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Кому еще коронавирус подпортит планы?

Кому еще коронавирус подпортит планы?

Если вы собирались посетить матчи чемпионата Европы по футболу этим летом, сместите планы на следующий год: из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести игры на 2021-й. Об этом сообщает LʼEquipe, ссылаясь на собственные источники.

До этого УЕФА выходил к итальянским клубам «Интер» и «Рома» с просьбой сняться с розыгрыша Лиги Европы, чтобы не допустить срыва сезона из-за пандемии коронавируса.

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы не состоялись из-за карантина в Италии, до 3 апреля были остановлены чемпионаты Италии и Испании по футболу, а УЕФА официально анонсировал проведение экстренного заседания 17 марта. Ожидается, что после него о переносе чемпионата Европы объявят официально.

Чемпионат Европы должен был пройти в июне и июле в 12 городах континента, в том числе в Санкт-Петербурге.

В среду, 11 марта, ВОЗ признала пандемию коронавируса в мире. Вирус уже распространился в 114 странах.

Власти Китая объявили о вспышке неизвестной пневмонии 31 декабря 2019 года, очагом инфекции стал город Ухань в центральной части страны. Позже удалось установить возбудителя болезни — это новый коронавирус. По последним данным, в Китае число зараженных составляет 81 тысячу человек, более 3 тысяч пациентов погибли, свыше 61 тысячи излечились. За пределами КНР от коронавируса скончались 872 человека.

Собирались на матчи Чемпионата Европы в этом году?

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    футболУЕФАкитайский коронавирус
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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Вовчик1955
    12 мар 2020 в 22:36

    Нам, новосибирцам, вообще пофигу

    православный морж
    12 мар 2020 в 22:52

    Зачем мне европейский футбол с их звездами?! Мне милее наш хоккейный клуб Сибирь. Люблю их потому что они такие же неудачники как я. Вот достроят ЛДС и там можно будет дешевле заразиться коронавирусом.

    Фото пользователя
    12 мар 2020 в 22:39

    Правильное решение. Будем смотреть ФНЛ. Там итак нет зрителей.