Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год

Если вы собирались посетить матчи чемпионата Европы по футболу этим летом, сместите планы на следующий год: из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести игры на 2021-й. Об этом сообщает LʼEquipe, ссылаясь на собственные источники.
До этого УЕФА выходил к итальянским клубам «Интер» и «Рома» с просьбой сняться с розыгрыша Лиги Европы, чтобы не допустить срыва сезона из-за пандемии коронавируса.
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы не состоялись из-за карантина в Италии, до 3 апреля были остановлены чемпионаты Италии и Испании по футболу, а УЕФА официально анонсировал проведение экстренного заседания 17 марта. Ожидается, что после него о переносе чемпионата Европы объявят официально.
Чемпионат Европы должен был пройти в июне и июле в 12 городах континента, в том числе в Санкт-Петербурге.
В среду, 11 марта, ВОЗ признала пандемию коронавируса в мире. Вирус уже распространился в 114 странах.
Власти Китая объявили о вспышке неизвестной пневмонии 31 декабря 2019 года, очагом инфекции стал город Ухань в центральной части страны. Позже удалось установить возбудителя болезни — это новый коронавирус. По последним данным, в Китае число зараженных составляет 81 тысячу человек, более 3 тысяч пациентов погибли, свыше 61 тысячи излечились. За пределами КНР от коронавируса скончались 872 человека.