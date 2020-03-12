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Двухдневные учения ОМОНа на ТЭЦ-2 окончены — рассказываем, что там было

Их основная часть завершилась вчера, но полностью они прекратились только сегодня днём

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Бойцы ОМОНа в полном боевом снаряжении

Бойцы ОМОНа в полном боевом снаряжении

Днем 11 марта здание ТЭЦ-2 в Новосибирске окружили бойцы ОМОНа. Об этом в редакцию НГС сообщали читатели. В пресс-службе СГК пояснили, что 11 и 12 марта на ТЭЦ-2 проходили совместные плановые учения управления ФСБ по Новосибирской области и Сибирской генерирующей компании.

— Легенда учений — террористический акт и захват заложников. Было отработано взаимодействие руководства Новосибирского филиала СГК, органов МВД, ФСБ, МЧС, спасательных служб, органов государственной власти. В ходе учений учли особенности ТЭЦ, например, зону золошлакоотвала как возможного места укрытия преступников, критические объекты, такие как маслохранилище и ресиверы с водородом. Были успешно отработаны действия всех служб в случае взрывов на объектах ТЭЦ, поджогов мазутохранилища. Участники мероприятий проверили схемы оповещения, эвакуации, взаимодействие всех служб. ТЭЦ была своевременно блокирована, выставлено оцепление, разработан план обезвреживания террористов, — рассказала НГС пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.

Также она отметила, что уже к 13:10 часам 12 марта оцепление было снято, а учения окончены. Известно, что, помимо руководителей и служб Новосибирского филиала СГК, охранного предприятия ТЭЦ-2, в числе участников мероприятий были оперативный штаб Новосибирской области, Национального антитеррористического комитета России, УФСБ РФ по Новосибирской области, ГУВД РФ по Новосибирской области, УВД по городу Новосибирску, вневедомственная охрана и войска Росгвардии, управление МЧС по Новосибирской области, пожарные расчёты, Муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска.

В ноябре новосибирские спасатели устроили ночные учения в метро. Они ликвидировали пожар и помогли пострадавшим пассажирам. Как это было — в материале «10 впечатляющих кадров нашего фотографа».

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ОМОНТЭЦ-2учения
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КОММЕНТАРИИ (9)

12 мар 2020 в 22:18

Потренировались перед 22 апреля, ручки натренировали для махания дубиночками?

12 мар 2020 в 22:16

Не того террориста ловили. У нас есть один лингвист-переводчик, зовут Игорь. Игорю подарили гигантскую компанию любит обрушивать цены на нефть и на рубль в том чиле

с богаткова
12 мар 2020 в 22:07

Поздравляю. Я когда служил, правда в другом ведомстве, так у нас тоже были часто учения.