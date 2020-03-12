Двухдневные учения ОМОНа на ТЭЦ-2 окончены — рассказываем, что там было

Днем 11 марта здание ТЭЦ-2 в Новосибирске окружили бойцы ОМОНа. Об этом в редакцию НГС сообщали читатели. В пресс-службе СГК пояснили, что 11 и 12 марта на ТЭЦ-2 проходили совместные плановые учения управления ФСБ по Новосибирской области и Сибирской генерирующей компании.

— Легенда учений — террористический акт и захват заложников. Было отработано взаимодействие руководства Новосибирского филиала СГК, органов МВД, ФСБ, МЧС, спасательных служб, органов государственной власти. В ходе учений учли особенности ТЭЦ, например, зону золошлакоотвала как возможного места укрытия преступников, критические объекты, такие как маслохранилище и ресиверы с водородом. Были успешно отработаны действия всех служб в случае взрывов на объектах ТЭЦ, поджогов мазутохранилища. Участники мероприятий проверили схемы оповещения, эвакуации, взаимодействие всех служб. ТЭЦ была своевременно блокирована, выставлено оцепление, разработан план обезвреживания террористов, — рассказала НГС пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.