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Экономика Инструкция

Как получить пособие на дошкольника: 5 карточек для родителей, которые запутались в выплатах

Деньги начнут платить с 1 июля

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Пособия будут получать не все

Пособия будут получать не все

С 1 июля родителям детей с трех до семи лет начнут платить ежемесячное пособие размером с половину прожиточного минимума. Его еще в начале года анонсировал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Во многих регионах и прежде такая поддержка была, но с 2020 года она станет обязательной для всех. Порядок назначения пособий и так меняется едва ли не каждый год, а эту выплату и вовсе только что назначили, окончательно запутав родителей в документах. Разбираемся, кому будут платить, сколько будут платить, какие нужны документы и куда их нести.

1

Кому полагается пособие?

Выплату будут получать семьи с доходами меньше величины прожиточного минимума на человека. В Новосибирской области в 2020 году он составляет 12 486 рублей.

2

Как оформить?

Нужно подать заявление на сайте Госуслуг, в МФЦ или соцзащите — этого будет достаточно. Остальной пакет документов, включая сведения о доходе семьи, ответственные учреждения должны собрать сами, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

3

Как считать доход семьи?

По закону учитывать будут все деньги, которые получают члены семьи: зарплаты, пособия, пенсии и прочие выплаты.

4

На сколько оформляется пособие?

Как и в случае с путинскими пособиями до трех лет, выплата устанавливается на год. Через год ее можно будет продлить, если доход семьи к тому времени не вырастет.

5

Путин обещал, что платить будут с января, а платят с июля. Почему?

Платить действительно будут с 1 июля, но не переживайте — деньги за полгода вам отдадут. Для этого нужно соблюсти два условия: первое — до 1 января 2020 года ребенку должно было исполниться три года; второе — заявление родители должны подать своевременно, с 1 июля. Если трехлетие ребенка наступает с января по июнь, семья получит выплату за время с момента дня рождения. То есть, если день рождения у ребенка в апреле, то выплата положена за апрель, май и июнь.

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деньгипособия и выплатыпутинские пособия
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КОММЕНТАРИИ (5)

13 мар 2020 в 08:36

Двое детей, две ипотеки. Впахиваю каждый день, из-за этого и доход больше прожиточного минимума. От лишних 5000 не отказался бы, но как всегда будут получать алкаши и расдолбаи.

Тильда
13 мар 2020 в 08:15

Кому надо, тот получит. Сейчас с этим строго.

Гость
13 мар 2020 в 08:11

а если ребенку уже есть 4 года, пособие положено?