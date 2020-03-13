Как получить пособие на дошкольника: 5 карточек для родителей, которые запутались в выплатах

С 1 июля родителям детей с трех до семи лет начнут платить ежемесячное пособие размером с половину прожиточного минимума. Его еще в начале года анонсировал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Во многих регионах и прежде такая поддержка была, но с 2020 года она станет обязательной для всех. Порядок назначения пособий и так меняется едва ли не каждый год, а эту выплату и вовсе только что назначили, окончательно запутав родителей в документах. Разбираемся, кому будут платить, сколько будут платить, какие нужны документы и куда их нести.