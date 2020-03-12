Живая очередь и странный диалог с врачом. Как депутат проверяла себя на коронавирус (и что из этого вышло)

Депутат рассказала своим подписчикам о том, как она пыталась проверить себя на коронавирус и что из этого вышло Фото: Ольга Бурлакова; Наталья Пинус

После того, как ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире, об инфекции заговорили с новой силой. Многие начали интересоваться, можно ли самостоятельно сдать анализ на эту болезнь. Такой вопрос возник и у депутата горсовета Новосибирска Натальи Пинус. Этим утром, 12 марта, она проснулась с температурой — и когда вспомнила, что накануне общалась с большим количеством людей, то решила проверить — не подцепила ли она случайно коронавирус (ведь только в России зафиксировано уже 20 заразившихся). О том, что из этого вышло, Наталья Пинус рассказала в своей авторской колонке. Публикуем текст полностью. Далее от первого лица.

Расскажу о том, как я сегодня заболела, надеюсь, обычной простудой. О том, как пыталась удостовериться, что это не коронавирус, обратившись в медицинские учреждения. В коммерческих клиниках отсутствует схема маршрутизации пациентов с коронавирусом. Я приехала в поликлинику после обращения туда по телефону, провела в общих коридорах медучреждения около двух часов, ожидая записи и приемов сначала у терапевта, а потом у инфекциониста. И в итоге получила результат: гарантировать отсутствие заболевания никто не может, сдать анализ на коронавирус невозможно. Ни платно, ни бесплатно. Расскажу и о том, кому делают анализы на коронавирус по инструкции, и о тех рекомендациях, которые получила от инфекциониста в отношении профилактики заболевания. У меня нет вопросов к докторам и к поликлинике. Люди доброжелательны и стараются работать в тех условиях, в которых находятся, исполняют те инструкции, которые им приходят «сверху». У меня есть вопросы к министру здравоохранения НСО Константину Хальзову. В конце публикации — о письме в его адрес.

Проснулась с ознобом Накануне, 11 марта, ВОЗ признал коронавирус уже не эпидемией, а пандемией: новое заболевание распространяется в мировом масштабе. Глава ВОЗ Тедрос Адханом подчеркнул, что он «серьезно озабочен тревожным уровнем бездействия» и призвал правительства всех стран принять «срочные и агрессивные меры».

Я проснулась сегодня ночью с ознобом. Температура 37,5. Головная боль, озноб, болят глаза. Першит горло. Типичная вирусная инфекция — простуда в нашем привычном представлении. Вчера у меня было невероятное число контактов с людьми. В мэрии на двух комиссиях, в двух кафе на встречах, в бизнес-центре, в детской секции и в гипермаркете. И на сегодня было много всего запланировано. Что делать? Стараясь относиться к жизни ответственно, я посчитала нужным понять, что за инфекция меня посетила. Чтобы убедиться, что ничего серьезного нет, немного подлечить свою «простуду» и продолжить активную жизнь.

Живая очередь? А если я заражу других? Ранним утром обратилась к знакомым в коммерческие клиники. Они сказали, что у них нет ни маршрутизации больных, ни возможности сделать анализы. Только поликлиники.

Позвонила в поликлинику. Объяснила свою задачу. Рассказала про симптомы и спросила, что делать, как удостовериться, что заболевания нет. Мне предложили прийти в поликлинику на приём к врачу, живая очередь. Дальше небольшой диалог: — Мне придётся ждать приёма в общем коридоре?

— Да.

— А если я болею, я ведь заражу других? А если я не болею, но болеют другие в очереди, то они могут заразить меня?

— У нас не предусмотрено специальной системы. Общий поток больных. Я решила разобраться. Пошла в поликлинику.

В поликлинике Сначала минут двадцать простояла в очереди регистратуры. Объяснила задачу. Направили к терапевту. Потом минут двадцать в очереди к терапевту в коридоре. Терапевт посмотрела, отправила к инфекционисту. Через регистратуру. Ещё минут пятнадцать в очереди в регистратуре, чтобы попасть к инфекционисту. Потом минут пятнадцать в очереди в коридоре в кабинет к инфекционисту. Итого около полутора часов перемещений по поликлинике. Рядом — другие больные пациенты разного возраста, в основном пожилые люди. В общей сложности не менее пятидесяти человек находились со мной в одном помещении в непосредственной близости.



Диалог в кабинете у инфекциониста Объяснила вопросы и задачу. — Вы недавно были в Корее, Китае или Италии?

— Нет.

— Мы анализы на коронавирус делаем только для тех, кто приехал из этих стран. Такая инструкция.

— Но эпидемия и в других странах.

— У нас инструкция делать анализы только тем, кто приехал из этих трёх стран.

— А если у человека есть явные симптомы?

— Только тем, кто недавно приехал из Китая, Кореи или Италии. Тем более не совсем понятно, что это за «явные симптомы». Заболевание может очень по-разному протекать. Кто-то вообще, может, болеет почти без симптоматики. Но носит вирус. Передал другому, а тот заболел сильной степенью.

— А платно сдать анализ можно где-то?

— Платно нет, нигде.

— А как вы вычисляете, кто приехал из этих трёх стран?

— Нам передают информацию, мы выбираем своих жителей. Потом к ним приезжаем, делаем анализ. Но ведь ещё инкубационный период. Поэтому может и не обнаружиться.

— И что эти люди дальше делают? Самоизолируются?

— Ну как они самоизолируются? Люди в семьях живут, некоторые в общежитиях.

— Ну так можно же тогда от них заразиться, если они не изолируются, не обязательно в эти три страны ехать.

— Может и так.

— Ну а вы же тесты делаете только тем, кто из этих трёх стран недавно приехал?

— Да, только таким людям.

—...

— И что делать, чтобы не заразиться?

— Можно маски носить, когда в общественных местах находитесь, но одна маска работает два часа, не больше.

— Так маски не продают же?

— Можно из марли делать. Многоразовая будет, можно стирать. Руки чаще с мылом мыть. Можно тёплое питье пить. Вирус при 50 градусах погибает. Но пьём когда тёплую жидкость, только во рту увеличивается температура. Да и вообще, ВИЧ разрушается тоже при невысокой температуре: 60 градусов.

— Ну да, как-то не принято у нас ВИЧ горячим чаем лечить... Ну вот и поговорили. Пошла, купила эргоферон, пакет марли и пошла домой.

Марлевая повязка и Алиса Пришла домой, попросила дочку Алису сшить нам марлевые повязки. Потом слышу из соседней комнаты, как моя тринадцатилетняя Алиса спрашивает у электронной яндексовской Алисы: «Алиса, как самому сшить марлевую повязку?». И ловлю себя на мысли, что это какой-то сюр.

Итог и письмо Хальзову У меня сложилось полное понимание абсолютной неготовности нашей системы здравоохранения к мировой эпидемии. Возможно, власти Новосибирской области считают опасность этого заболевания переоцененной?

Написала запрос министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову. Спросила, считает ли он заболевание опасным, что думает насчёт мировой эпидемии? Какие конкретно меры приняты для подготовки медицинских учреждений региона для противодействия эпидемии коронавируса? Что делается в отношении своевременной диагностики заболевания? Каким образом люди могут сдать анализы при подозрении? Какая ведётся подготовка к лечению возможных заболевших пациентов? Закуплено ли какое-то дополнительное оборудование? Какое число пациентов в острой фазе заболевания, нуждающихся в аппаратах искусственного дыхания, могут единовременно лечиться в медицинских учреждениях Новосибирской области?

Конечно, будет очень классно, если рапорты Китая двухчасовой давности о том, что эпидемия вируса позади, окажутся правдой. Может быть, действительно опасность вируса переоценена, не берусь об этом судить.

Но вот что кажется очевидным, так это неготовность нашей системы здравоохранения принять подобный вызов. Это нужно осознавать и работать с этим вопросом. Посмотрим, что ответит министр.

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