ОСАГО подорожает для лихачей. Депутаты поддержали мягкий вариант реформы

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об ОСАГО, которые позволяют повышать цены на страховку при наличии грубых нарушений Правил дорожного движения. Проект одобрили 315 депутатов из 317 проголосовавших.
Согласно документу, если в течение прошедшего года водителя ловили за несоблюдение ПДД, то страховщик получит право устанавливать для него максимальные тарифы на полис ОСАГО. Вводить их можно будет не за все правонарушения, а только за потенциально опасные и только в тех случаях, если автомобилиста поймает не дорожная камера, а полицейский.
Вот список проступков, за которые будут применять повышающие коэффициенты:
- проезд на запрещающий сигнал светофора (или жест регулировщика);
- превышение скорости более чем на 60 километров в час;
- выезд на встречную полосу;
- управление автомобилем в пьяном виде (в течение года после возврата прав).
Страховщики устанавливают базовый тариф на ОСАГО (без учета коэффициентов) в пределах от 2746 до 4942 рублей. После принятия изменений для законопослушного водителя базовая ставка может оказаться на минимальном уровне, а для постоянного нарушителя — на максимальном. Сегодня страховые могут выбирать тариф из коридора, но делают его одинаковым для каждого города или региона. Новый же закон позволит поднимать тариф именно для нарушителей. Со временем будет увеличиваться и максимальная планка тарифа, то есть разница в цене полиса между аккуратными и лихими водителями возрастёт.
Депутат от «Единой России» Алексей Изотов рассказал о других вносимых изменениях.
— Помимо прочего, при установлении предельных размеров базовых ставок, предлагается учитывать вид собственника (физическое или юридическое лицо), цель использования автомобиля (бытовое, семейное или предпринимательская деятельность) и назначение транспортного средства (например, для оперативных служб), — доложил чиновник. — Все эти факторы могут влиять на аварийность и, соответственно, на потенциальный размер причиненного вреда.
Одобренные поправки — часть большого пути по либерализации ОСАГО. Как ожидается, окончательно их примут до конца 2020 года. После этого будут применяться другие меры, в частности — могут отменить коэффициенты по мощности двигателя и региону проживания автомобилиста. Цель всех изменений — сделать тарифы более индивидуальными для каждого автовладельца.
В начале прошлого года прошел первый этап реформы. Тогда тарифный коридор (в его рамках страховщики могут устанавливать базовые цены на полис) расширился на 20% в обе стороны, появились новые градации по возрасту и стажу водителя (их стало 58 вместо четырех), а также изменились правила расчета коэффициента бонус-малус (учитывает количество аварий).
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) говорят, что благодаря принятым изменениям средняя цена автогражданки уже снизилась примерно на 5% (хотя на этот счет есть сомнения).
Глава союза Игорь Юргенс рассказывал в нашем интервью, что с предстоящей реформой ОСАГО для аккуратных водителей станет еще дешевле.