ОСАГО подорожает для лихачей. Депутаты поддержали мягкий вариант реформы

Страховщики будут знать, если водитель нарушал ПДД за прошедший год Фото: Игнат Сарапулов / 74.RU

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об ОСАГО, которые позволяют повышать цены на страховку при наличии грубых нарушений Правил дорожного движения. Проект одобрили 315 депутатов из 317 проголосовавших.

Согласно документу, если в течение прошедшего года водителя ловили за несоблюдение ПДД, то страховщик получит право устанавливать для него максимальные тарифы на полис ОСАГО. Вводить их можно будет не за все правонарушения, а только за потенциально опасные и только в тех случаях, если автомобилиста поймает не дорожная камера, а полицейский.

Вот список проступков, за которые будут применять повышающие коэффициенты:

проезд на запрещающий сигнал светофора (или жест регулировщика);

превышение скорости более чем на 60 километров в час;

выезд на встречную полосу;

управление автомобилем в пьяном виде (в течение года после возврата прав). Страховщики устанавливают базовый тариф на ОСАГО (без учета коэффициентов) в пределах от 2746 до 4942 рублей. После принятия изменений для законопослушного водителя базовая ставка может оказаться на минимальном уровне, а для постоянного нарушителя — на максимальном. Сегодня страховые могут выбирать тариф из коридора, но делают его одинаковым для каждого города или региона. Новый же закон позволит поднимать тариф именно для нарушителей. Со временем будет увеличиваться и максимальная планка тарифа, то есть разница в цене полиса между аккуратными и лихими водителями возрастёт. Депутат от «Единой России» Алексей Изотов рассказал о других вносимых изменениях.

— Помимо прочего, при установлении предельных размеров базовых ставок, предлагается учитывать вид собственника (физическое или юридическое лицо), цель использования автомобиля (бытовое, семейное или предпринимательская деятельность) и назначение транспортного средства (например, для оперативных служб), — доложил чиновник. — Все эти факторы могут влиять на аварийность и, соответственно, на потенциальный размер причиненного вреда.

При расчете цены хотят учитывать то, в каких целях используется автомобиль Фото: Евгений Емельдинов / 74.ru