Животные Новосибирского зоопарка выходят из спячки — публикуем милые видео

Животные в Новосибирском зоопарке с наступлением весны начали выходить из зимних укрытий.
— Это один из наших самых верных признаков весны! Проснулись медведи, барсуки, еноты и енотовидные собаки, — сообщается на сайте Новосибирского зоопарка.
Бурый медведь Лёха проснулся одним из первых
В зоопарке также рассказали, что уже расчистили от снега вольеры, пока животные постепенно приходят в себя после долгого сна.
— Всё начинается с коротких прогулок. С каждым днем наши медведи, барсуки, еноты и енотовидные собаки становятся все активней. Аппетит к ним тоже возвращается постепенно, мы для них ежедневно увеличиваем порции, — добавили в зоопарке.
Так выглядит радость гималайских медведей — они только-только начали приходить в себя после спячки
Постоянная гостья зоопарка Нина Курбаткина рассказала корреспонденту НГС о самочувствии проснувшихся зверей:
— Если говорить про мишку Лёху, то он до конца ещё не проснулся. Так же и с гималайскими медведями.
Еноты вовсю изучают вольер
В феврале НГС рассказывал о первом новосибирском енотокафе — в нём хозяйничают четыре наглых, но милых енота, которые любят внимание, водные игры и когда им чешут брюшко.