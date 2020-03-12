Животные Новосибирского зоопарка выходят из спячки — публикуем милые видео

— Это один из наших самых верных признаков весны! Проснулись медведи, барсуки, еноты и енотовидные собаки, — сообщается на сайте Новосибирского зоопарка.

В зоопарке также рассказали, что уже расчистили от снега вольеры, пока животные постепенно приходят в себя после долгого сна.



— Всё начинается с коротких прогулок. С каждым днем наши медведи, барсуки, еноты и енотовидные собаки становятся все активней. Аппетит к ним тоже возвращается постепенно, мы для них ежедневно увеличиваем порции, — добавили в зоопарке.