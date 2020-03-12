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Животные Новосибирского зоопарка выходят из спячки — публикуем милые видео

Первыми проснулись медведи, барсуки, еноты и енотовидные собаки

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Енотовидным собакам, которые начали выходить из спячки, постепенно увеличивают порции

Енотовидным собакам, которые начали выходить из спячки, постепенно увеличивают порции

Животные в Новосибирском зоопарке с наступлением весны начали выходить из зимних укрытий.

— Это один из наших самых верных признаков весны! Проснулись медведи, барсуки, еноты и енотовидные собаки, — сообщается на сайте Новосибирского зоопарка.

Бурый медведь Лёха проснулся одним из первых

В зоопарке также рассказали, что уже расчистили от снега вольеры, пока животные постепенно приходят в себя после долгого сна.

— Всё начинается с коротких прогулок. С каждым днем наши медведи, барсуки, еноты и енотовидные собаки становятся все активней. Аппетит к ним тоже возвращается постепенно, мы для них ежедневно увеличиваем порции, — добавили в зоопарке.

Так выглядит радость гималайских медведей — они только-только начали приходить в себя после спячки

Постоянная гостья зоопарка Нина Курбаткина рассказала корреспонденту НГС о самочувствии проснувшихся зверей:

— Если говорить про мишку Лёху, то он до конца ещё не проснулся. Так же и с гималайскими медведями.

Еноты вовсю изучают вольер

В феврале НГС рассказывал о первом новосибирском енотокафе — в нём хозяйничают четыре наглых, но милых енота, которые любят внимание, водные игры и когда им чешут брюшко.

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КОММЕНТАРИИ (2)

с богаткова
12 мар 2020 в 18:43

С внуком поеду в зоопарк. Давно он просил, но я - занятой человек(владелец частного охранного предприятия).

Фото пользователя
12 мар 2020 в 18:43

Не только животные выходят из спячки.

Гость
12 мар 2020 в 18:47

Да понятно что весна наступает и звери выходят из спячки.
Вон на НГС отец нации проснулся, весну почуял-время зарабатывания денег.
Чуть раньше зверек- королёк богатковский из спячки вышел.
Природу не обманешь, в воздухе конкретно весной запахло.