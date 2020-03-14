В Челябинске концерт «Порнофильмов» перенесли после письма полиции. Выясняем про выступления в Новосибирске

В Челябинске концерт группы «Порнофильмы» перенесли с одной площадки на другую — первый арендатор расторг договор после письма из полиции.

Сотрудники МВД отправили письмо и в прокуратуру — в итоге прокуратура Курчатовского района Челябинска начала проверку текстов группы. А в Новосибирске концерты этой группы запланированы на 20 и 21 марта в лофт-парке «Подземка» — билеты практически все раскуплены.

Наши коллеги из 74.RU писали, почему была организована прокурорская проверка:

— Прокуратура Курчатовского района провела проверку по поручению прокуратуры города. Им поступила информационное письмо из полиции о том, что в «Галактике» будет организован концерт, возрастная категория — 16+. Тексты песен содержат нецензурную брань, информацию, побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, призывы к употреблению наркотиков, отрицание семейных ценностей, неуважение к родителям. При этом Федеральный закон №124 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» предусматривает некоторые ограничения. Им запрещается пропаганда насилия, жестокости. В связи с этим мы начали проверку, но нам была предоставлена информация о том, что договор с организатором концерта расторгнут, — прокомментировала заместитель прокурора Курчатовского района Галина Соколец.

