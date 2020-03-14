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В Челябинске концерт «Порнофильмов» перенесли после письма полиции. Выясняем про выступления в Новосибирске

Прокуратура в Челябинске начала проверку текстов группы

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В Новосибирске запланировано два концерта группы в марте

В Новосибирске запланировано два концерта группы в марте

В Челябинске концерт группы «Порнофильмы» перенесли с одной площадки на другую — первый арендатор расторг договор после письма из полиции.

Сотрудники МВД отправили письмо и в прокуратуру — в итоге прокуратура Курчатовского района Челябинска начала проверку текстов группы. А в Новосибирске концерты этой группы запланированы на 20 и 21 марта в лофт-парке «Подземка» — билеты практически все раскуплены.

Наши коллеги из 74.RU писали, почему была организована прокурорская проверка:

— Прокуратура Курчатовского района провела проверку по поручению прокуратуры города. Им поступила информационное письмо из полиции о том, что в «Галактике» будет организован концерт, возрастная категория — 16+. Тексты песен содержат нецензурную брань, информацию, побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, призывы к употреблению наркотиков, отрицание семейных ценностей, неуважение к родителям. При этом Федеральный закон №124 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» предусматривает некоторые ограничения. Им запрещается пропаганда насилия, жестокости. В связи с этим мы начали проверку, но нам была предоставлена информация о том, что договор с организатором концерта расторгнут, — прокомментировала заместитель прокурора Курчатовского района Галина Соколец.

Арт-директор новосибирского лофт-парка «Подземка» Платон Гудков рассказал журналисту НГС, что на первый концерт билеты были раскуплены уже в середине февраля, а на второй на момент подготовки материала оставались последние 100 билетов. Маркировка концерта также 16+:

— Мы не являемся организаторами концертов группы «Порнофильмы», пока всё идёт по плану. Концерты должны состояться 20 и 21 марта, — ответил он.

Журналист НГС направил запросы в полицию и прокуратуру, чтобы узнать, нет ли в Новосибирске жалоб на творчество группы.

При этом Новосибирск не единственный город, где эту группу ждут фанаты и раскупают билеты заранее: на сайте «Порнофильмов» указано, что уже нет билетов на концерт в Ижевске 9 апреля, в Тамбове 18 апреля и Туле 26 апреля.

Так выглядит сайт группы с расписанием концертов

Так выглядит сайт группы с расписанием концертов

В Новосибирске тоже нередко требуют отменить какие-нибудь концерты. Один из последних случаев — новосибирцы добиваются отмены концерта лидера группы Rammstein, причём по разным причинам. Ранее требовали отмены концертов Элджея, который родился в этом городе. Или же артисты вынуждены сами отменять свои концерты — рэпер Гуф сделал это дважды.

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концертЧелябинскПодземка"Порнофильмы"
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КОММЕНТАРИИ (16)

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14 мар 2020 в 15:03

Такие группы следует вообще запретить навсегда. Они занимаются разложением морального облика граждан, в особенности молодых. Развели порнографию .

Фото пользователя
14 мар 2020 в 15:20

Если бы не статья на НГС никогда бы не узнал про таких "артистов"....

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14 мар 2020 в 15:26

Одна из лучших и заводных команд на сегодня. Всегда с удовольствием слушаю эту группу в машине. Уважение ребятам играющую бодрую и бодрящую музыку.🔥