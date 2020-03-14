В Челябинске концерт «Порнофильмов» перенесли после письма полиции. Выясняем про выступления в Новосибирске

В Челябинске концерт группы «Порнофильмы» перенесли с одной площадки на другую — первый арендатор расторг договор после письма из полиции.
Сотрудники МВД отправили письмо и в прокуратуру — в итоге прокуратура Курчатовского района Челябинска начала проверку текстов группы. А в Новосибирске концерты этой группы запланированы на 20 и 21 марта в лофт-парке «Подземка» — билеты практически все раскуплены.
Наши коллеги из 74.RU писали, почему была организована прокурорская проверка:
— Прокуратура Курчатовского района провела проверку по поручению прокуратуры города. Им поступила информационное письмо из полиции о том, что в «Галактике» будет организован концерт, возрастная категория — 16+. Тексты песен содержат нецензурную брань, информацию, побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, призывы к употреблению наркотиков, отрицание семейных ценностей, неуважение к родителям. При этом Федеральный закон №124 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» предусматривает некоторые ограничения. Им запрещается пропаганда насилия, жестокости. В связи с этим мы начали проверку, но нам была предоставлена информация о том, что договор с организатором концерта расторгнут, — прокомментировала заместитель прокурора Курчатовского района Галина Соколец.
Арт-директор новосибирского лофт-парка «Подземка» Платон Гудков рассказал журналисту НГС, что на первый концерт билеты были раскуплены уже в середине февраля, а на второй на момент подготовки материала оставались последние 100 билетов. Маркировка концерта также 16+:
— Мы не являемся организаторами концертов группы «Порнофильмы», пока всё идёт по плану. Концерты должны состояться 20 и 21 марта, — ответил он.
Журналист НГС направил запросы в полицию и прокуратуру, чтобы узнать, нет ли в Новосибирске жалоб на творчество группы.
При этом Новосибирск не единственный город, где эту группу ждут фанаты и раскупают билеты заранее: на сайте «Порнофильмов» указано, что уже нет билетов на концерт в Ижевске 9 апреля, в Тамбове 18 апреля и Туле 26 апреля.
В Новосибирске тоже нередко требуют отменить какие-нибудь концерты. Один из последних случаев — новосибирцы добиваются отмены концерта лидера группы Rammstein, причём по разным причинам. Ранее требовали отмены концертов Элджея, который родился в этом городе. Или же артисты вынуждены сами отменять свои концерты — рэпер Гуф сделал это дважды.