Президент присвоил Пелагее звание заслуженной артистки РФ — об этом просили фанаты

Сегодня на сайте правовой информации опубликовали указ президента России Владимира Путина «О награждении государственными наградами Российской Федерации» от 11 марта — звание заслуженной артистки России получила певица Пелагея, уроженка Новосибирска.
Об этом Путина просили фанаты певицы в октябре 2019 года, в частности, инициатором была Алевтина Киселёва, о которой писал НГС.
В официальном Instagram певицы опубликована благодарность Алевтине.
В 2018 году Пелагея попала в рейтинг Forbes богатых и знаменитых звёзд.