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Страна и мир

Президент присвоил Пелагее звание заслуженной артистки РФ — об этом просили фанаты

Ранее у певицы было звание заслуженного работника культуры Республики Ингушетия

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Пелагея выступает на сцене около 30 лет

Пелагея выступает на сцене около 30 лет

Сегодня на сайте правовой информации опубликовали указ президента России Владимира Путина «О награждении государственными наградами Российской Федерации» от 11 марта — звание заслуженной артистки России получила певица Пелагея, уроженка Новосибирска.

Об этом Путина просили фанаты певицы в октябре 2019 года, в частности, инициатором была Алевтина Киселёва, о которой писал НГС.

В официальном Instagram певицы опубликована благодарность Алевтине.

В 2018 году Пелагея попала в рейтинг Forbes богатых и знаменитых звёзд.

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ПелагеяПутинуказ президентазаслуженный артист России
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КОММЕНТАРИИ (36)

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12 мар 2020 в 18:17

Но Телегу этим не вернуть... И не поставить в стойло...

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12 мар 2020 в 18:21

Совершенно заслуженная награда. Пелагея -шикарная певица.

Боже царя храни!
12 мар 2020 в 18:20

Те же люди которые просили терешкову внести поправку об обнулении президентского срока?