«Сломаны обе ноги»: блогер из Новосибирска разбился на трассе — машину выкинуло из колеи на микроавтобус

Известный блогер Денис Новичков оказался в больнице после серьёзного ДТП на трассе Р-255 Фото: Денис Новичков,vk.com/@nsogibdd

Известный новосибирский блогер Денис Новичков, снимающий ролики про захваты муниципальных парковок, попал в серьёзную аварию. Его «Ниссан» влетел в микроавтобус на встречной полосе. После ДТП на трассе Денис оказался в больнице со сломанными ногами и рёбрами.

Когда случилось ДТП Как рассказал корреспонденту НГС сам Новичков, ДТП произошло на трассе Р-255 между Болотным и Юргой около 8 утра 9 марта. Денис был за рулём Nissan X-Trail и ехал с товарищем из Новосибирска в сторону Кемерово.

— 9 марта в 07:45 водитель на автомобиле Nissan X-Trail двигался по автодороге Р-255 со стороны Новосибирска в сторону Кемерово и на 139-км при неустановленных обстоятельствах допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. Оба водителя, пассажир автомобиля «Ниссан» и пассажир автомобиля «Фольксваген» госпитализированы в ЦГБ города Болотное, — сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД.

Авария случилась, как утверждает пострадавший, из-за гололёда и не чищенной дороги Фото: vk.com/@nsogibdd

Рассказ Новичкова — Был очень сильный гололёд и снег был на трассе не чищен. Ничем не было посыпано. Мою машину бросило из колеи прямо на встречный автомобиль — микроавтобус. Я никого не обгонял, что подтверждает водитель из микроавтобуса, скорость не превышал. На этом участке дороги нет никаких ограничений. Ехал максимум 70 км/ч. У меня сломаны обе ноги, два ребра и множественные гематомы. Друг мой в реанимации. Сейчас мы все находимся в Болотнинской центральной районной больнице.

По словам Новичкова, сам момент аварии почему-то не оказался на видеорегистраторе, который после ДТП изъяли болотнинские полицейские, прибывшие на место происшествия. Об этом пострадавшему сообщила сотрудница ДПС, которая опрашивала его в больнице. Эта же сотрудница в телефонном разговоре с корреспондентом НГС отказалась подтвердить или опровергнуть информацию про отсутствующий на видео момент аварии, сославшись на незаконченное следствие.

Позже на видеорегистратор другой машины попало, как после аварии дорожные службы стали посыпать этот участок. Видео опубликовано в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте». Там же очевидцы рассказали, что кроссовер лишился передних колёс, бампера, крыльев, капота, фар, у него замяты двери, лопнуло лобовое стекло и повело крышу.

Видео: vk.com/act54

Перевозить Новичкова запрещено В отделении хирургии ЦРБ Болотное рассказали, что сейчас Новичкова перевозить куда-либо категорически запрещено. Операцию ему будут делать минимум через две недели, когда его состояние стабилизируется. Только тогда перевезут для плановой операции в Новосибирск.

— Вопрос операции пока не стоит. Чтобы произвести операцию нужно стабильно хорошее состояние. Если на фоне шока оперировать, это может усугубить состояние. Сейчас его пока мы лечим. Там переломы, головной мозг надо полечить… Минимум две недели. Если у него есть желание, мы можем его на той неделе отправить, но в этом случае его родные сами находят место в горбольнице, решают все вопросы с заведующим травматологического отделения, и там уже он лежит и ждёт своей очереди. Но транспортировка на этой неделе в любом случае невозможна, — пояснил заведующий хирургическим отделением ЦРБ города Болотное Владимир Гнидин.

Денис Новичков опубликовал у себя на странице в Facebook просьбe помочь найти ему хорошего автоюриста. Блогер предполагает, что полицейские могут его обвинить в столкновении с микроавтобусом.

