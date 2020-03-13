Сменили работу и опять недовольны: новосибирцы признались, почему ищут новые вакансии

48% из тех, кто сменил работу в этом году, недовольны новым местом

— Среди причин, по которым горожане ушли с предыдущего места работы, лидирует размер заработной платы — он не устраивал 37% респондентов. У 22% были конфликты с начальством, 18% просто захотели сменить трудовую сферу, 13% желали карьерного роста, а 10% стремились найти работу ближе к дому, — говорится в результатах исследования.

Оказалось, что среди 694 опрошенных больше половины планируют поменять работу. А 14% респондентов уже успели сменить работу в 2020 году:

Интересно, что 48% из тех, кто сменил работу в этом году, недовольны новым местом.

60% новосибирцев сейчас находятся в поиске новой работы, а треть опрошенных признались, что не планируют менять работу, но если поступит интересное предложение, они готовы его рассмотреть. Только 8% не хотят даже думать о смене компании.

Главная причина, по которой респонденты ищут новую работу или готовы рассматривать другие предложения, опять же размер зарплаты — 39% респондентов хотели бы получать больше. 14% жалуются на слишком долгую дорогу до работы, 11% — на скучные задачи, 12% — на отсутствие карьерного роста.



Ещё 6% респондентов рассказали, что им не нравится коллектив, в котором они работают. У 7% плохие отношения с начальством, а других у 7% — неудобный график работы. 4% горожан мечтаю сменить профессиональную сферу.



Низкая зарплата также является причиной и профессионального выгорания. Об этой и ещё 7 причинах такого состояния мы рассказывали недавно — почитать можно тут.