Пешехода обстреляли из машины на перекрёстке Степной и Серафимовича

Состояние пострадавшего пока не известно

В Ленинском районе из проезжавшей мимо машины обстреляли пешехода — инцидент произошёл на пересечении улиц Серафимовича и Степной.



— В полицию такая информация поступила. В настоящее время на место происшествия выехали сотрудники отдела полиции № 7 «Ленинский», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас, по информации полиции, на месте работают врачи скорой помощи.

После публикации новости в ведомстве уточнили, что экипаж полиции прибыл на место инцидента и не нашёл пострадавшего. Также не обнаружили его и медики.