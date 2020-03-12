Пешехода обстреляли из машины на перекрёстке Степной и Серафимовича

В Ленинском районе из проезжавшей мимо машины обстреляли пешехода — инцидент произошёл на пересечении улиц Серафимовича и Степной.
— В полицию такая информация поступила. В настоящее время на место происшествия выехали сотрудники отдела полиции № 7 «Ленинский», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас, по информации полиции, на месте работают врачи скорой помощи.
После публикации новости в ведомстве уточнили, что экипаж полиции прибыл на место инцидента и не нашёл пострадавшего. Также не обнаружили его и медики.
- Мужчина сделал вызов, сказав, что видел стрельбу, и когда мы никого не нашли, то связались с ним. Он рассказал, что ехал на машине и видел это происшествие, и уже уехал, - сообщила корреспонденту НГС главврач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова
В полиции просят очевидцев сообщить информацию по телефонам: 232-17-18, 232-64-79 или 102.
8 марта во дворе дома по адресу Петухова, 101/3 в Новосибирске между двумя мужчинами произошёл конфликт — один из них открыл стрельбу, а потом использовал ствол как ударное орудие.
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