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Происшествия

Пешехода обстреляли из машины на перекрёстке Степной и Серафимовича

Сейчас на месте работают медики

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Состояние пострадавшего пока не известно

Состояние пострадавшего пока не известно

В Ленинском районе из проезжавшей мимо машины обстреляли пешехода — инцидент произошёл на пересечении улиц Серафимовича и Степной.

— В полицию такая информация поступила. В настоящее время на место происшествия выехали сотрудники отдела полиции № 7 «Ленинский», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас, по информации полиции, на месте работают врачи скорой помощи.

После публикации новости в ведомстве уточнили, что экипаж полиции прибыл на место инцидента и не нашёл пострадавшего. Также не обнаружили его и медики.

- Мужчина сделал вызов, сказав, что видел стрельбу, и когда мы никого не нашли, то связались с ним. Он рассказал, что ехал на машине и видел это происшествие, и уже уехал, - сообщила корреспонденту НГС главврач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова

В полиции просят очевидцев сообщить информацию по телефонам: 232-17-18, 232-64-79 или 102.

8 марта во дворе дома по адресу Петухова, 101/3 в Новосибирске между двумя мужчинами произошёл конфликт — один из них открыл стрельбу, а потом использовал ствол как ударное орудие.

Если вам что-либо известно об этом происшествии, его участниках, обстоятельствах или у вас есть видео или фото, присылайте информацию в нашу редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00 или на почту news@ngs.ru.

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стрельба
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КОММЕНТАРИИ (24)

с богаткова
12 мар 2020 в 17:47

Для левого берега неудивительно.

Фото пользователя
12 мар 2020 в 17:47

Типичный левый берег.

Боже царя храни!
12 мар 2020 в 17:57

Спасибо путину что сейчас не как в 90х! тогда бы еще остановились ножом добить